Bake off ya tiene fecha de finalización y reemplazo: quiénes son los 16 confirmados de Masterchef Celebrity

Telefe está emitiendo las últimas semanas del programa Bake Off Argentina. El final del reality, conducido por Paula Chaves, ya fue grabado y para evitar la filtración del ganador se realizaron dos finales alternativos. Esta estrategia la utilizaron en Masterchef Celebrity desde la primera temporada y funcionó a la perfección.

De esta manera, el domingo 7 de noviembre los fanáticos del certamen podrán enterarse quién es el mejor pastelero con los jurados Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar. Apenas finalice el ciclo, la emisora pondrá al aire la tercera temporada de Masterchef Celebrity con el objetivo de seguir ganándole la batalla del rating a El Trece.

Volverá Santiago del Moro con el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Y en total participarán 16 famosos: Paula Peque Pareto, Cathy Fulop, Mica Viciconte, El Negro Enrique, José Luis Giogia, Tomás Fonzi, María del Cerro, Tití Fernández, Paulo Kablan, Denise Dumas, Luisa Albinoni, Joaquín Levington, Gastón Soffritti, Victoria Juariu Braier, Charlotte Caniggia y Marcela La Tigresa Acuña.

Cabe recordar que el domingo pasado hubo una nueva eliminación. En una difícil noche, la conductora anunció el “desafío inigualable” que tendrían que superar: debían preparar una torta que hiciera viajar a México, con al menos 20 centímetros de alto, dos bizcochos, dos rellenos y una decoración con flores hechas con picos rusos y bordados mexicanos.

Aunque para esta consigna contaban con 2 horas y 45 minutos, tanto Carlos como Paula, Emiliano y Ximena contarían con cinco minutos extras, gracias a que cada uno de ellos ganó uno de las pruebas de la semana. Una vez que todos pusieron manos a la obra, nada fue sencillo: muchos tuvieron problemas con la decoración e incluso con el sabor, que también debía representar al país mencionado. “Anímense al picante”, aconsejó Dolli Irigoyen.

Finalmente, llegó la hora de decidir quién sería el nuevo eliminado y, en ese instante, se hizo pasar al frente a Gianlucca, Kalia y Gino. En primer lugar, fue salvada la profesora de pintura, por lo que la definición quedó entre los dos hombres. “Quien sigue en competencia para consagrarse como el mejor pastelero amateur del país es....Gino”, anunció Paula.

“Es súper difícil, no me quería ir de esta forma, ese es el tema, es lo que más me angustia”, fueron las primeras palabras del eliminado. Pamela Villar fue la primera en dirigirse a él: “Entiendo que muchas veces no te salió como a vos te hubiera gustado, pero lo hiciste, lo intentaste y pasate por acá. Llevate con vos esta experiencia, seguí con esa frescura y esa alegría, y cocinando, que lo hacés muy bien”. Dolli, por su parte, también se mostró afligida: “Sos tan adorable, tan joven, fresco. Solo tenés que tener mucha pasión por lo que querés ser, lo vas a a lograr si seguís trabajando”.

Por último, Damián Betular cerró: “Desde el día uno, la alegría, la espontaneidad, la frescura la trajiste vos. Sos y vas a ser muy importante en esta carpa, veo mucho de tu personalidad en la mía cuando tenía 18. Te voy a decir algo que a mí me sirvió mucho: que nadie te cambie, seguí para adelante porque sos una persona hermosa”.

Infobae