Murió Tayda, la hija del músico David Lebón

En la tarde del jueves se conoció la noticia de la muerte de Tayda Lebón, la hija de David Lebón, el genial guitarrista del rock argentino que brilló en bandas como Serú Girán, Pescado Rabioso y Pappo’s Blues, entre otras. Aun se desconocen las causas de su fallecimiento.

“En Nueva York, donde vivía hace muchos años, murió Tayda Lebón, artista a toda hora, inteligente a todo volumen y artífice de su supervivencia. Hija de David Lebón. Hace meses venía pidiendo ayuda. Aún sin más detalles. Mucha tristeza”, escribió el periodista Franco Torchia en su cuenta de Twitter, anunciando la triste noticia.

“¡Tayda, hubiese preferido no despertar hoy! Que este sea el viaje más placentero de amor y paz, iluminanos desde donde quieras que hayas decidido ir. Te quiero amigo. R.I.P.”, publicó Oscar Roho Fernández, peluquero del rock, en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se lo ve con Tayda.

En estas horas Teleshow se comunicó con Patricia Oviedo, mujer y mánager de David Lebón, para realizarle una consulta periodística. “Imposible, David está con un problema familiar grave. No creo que se pueda resolver, pero bueno, acá estamos, sosteniendo”, respondió Oviedo, dando cuenta del drama que atraviesa.

Tayda era hija de David y de Liliana Lagardé, la primera mujer del guitarrista. Nació biológicamente como varón y, con el correr de los años, comenzó a realizar la transición para ser una mujer.

En su cuenta de Instagram, Tayda fue dando cuenta de su cambio físico, el cual incluyó un tratamiento de hormonas. Asimismo, siempre lució extravagantes looks acentuados por los tatuajes. Y lejos de etiquetarse, siempre dijo definirse como “pansexual”; es decir, era una persona que deseaba sexual y románticamente a personas sin importar su genitalidad, su orientación sexual ni su identidad de género.

“Teniendo la familia que yo tengo, me imaginé que mi transición iba a ser mucho más fácil, que iba a ser un buen ejemplo para otras familias, porque está bueno tener las historias positivas, de gente que pudo hacer una transición con el apoyo de su familia. Hay muchas personas que tienen esa suerte. Yo con mi familia, pensé que iba a ser un buen ejemplo. Pero bueno, una se sorprende constantemente de cosas: a la mitad de mi familia no le ha gustado. No me escribieron ni dijeron nada. Me he sorprendido mucho con mucha gente que conozco que, posiblemente, no siento que me apoyan”, dijo Tayda en una entrevista con Rock & Pop en 2017.

“Este fue un proceso mucho más largo que la gente conoce. Cuando yo tenía uno o dos años, yo me acuerdo que me miré entre las piernas cuando era chiquita y yo estaba tan segura, tan segura de que era una mujer. Vi que tenía un pito, pero estaba tan seguro de que era nena, que mi razón y mi lógica pensó: ‘Bueno, todos nacemos así y a las nenas, se nos cae’”, manifestó en la misma nota.

“Mi pasión más grande es la música y el arte en todas sus formas”, dijo Tayda, quien se radicó en Nueva York a mediados de los años 2000 para continuar su carrera en la música y también como tatuadora. Sobre la decisión de migrar, contó: “Una de las razones por las que me fui de Argentina es porque estaba cansada de salir en los medios como ‘hija de’, y nunca ser reconocida por lo que yo hacía. Me cansé de la prensa, me quería ir a un lugar donde nadie me conociera y que lo que yo lograse hacer fuese por mí y no por ser ‘hija de’”.

Sobre su relación con David, dijo: “Mi papá es una persona que siempre me ha apoyado. Las cosas que yo recibí de mi papá son las cosas que un hijo o una hija pueden recibir: el soporte, el apoyo, el respeto por las cosas que él no comprende, pero acepta. Y con el tiempo termina comprendiendo”, cerró.