La triste historia de Ivana Nadal: “Mi vieja se drogó toda la vida y está en la cárcel”

El sábado, Ivana Nadal estuvo como invitada PH: Podemos Hablar (Telefe), y sorprendió a todos los presentes en el estudio al contar que no le fue fácil tener una relación con su mamá porque terminó presa por “querer traficar drogas” cuando la influencer tenía 15 años.

“Salió cuando yo tenía 18 y pensé que había recuperado a mi mamá y que iba a tener una relación hermosa, pero cuando quise hablar con ella no hilaba dos palabras. Estaba quemada, era otra persona”, detalló Nadal.

Y a continuación, la influencer indicó que actualmente su madre volvió a la cárcel y explicó los motivos. “Cuando salió siguió en el ámbito oscuro de hacer ca... y estafó de una manera muy bo... Usó su firma, ella se llevó un lavarropas. De la cabeza quemada tomó ese tipo de decisiones”, manifestó.

Sin embargo, Nadal remarcó que su mamá se encuentra muy bien porque “estaba estudiando enfermería, trabajando, recuperó su cerebro y ya no se droga, pero le tocaba pagar cosas que había hecho así que por eso volvió a entrar”.

Y para finalizar con el tema, la influencer reveló que su madre debería salir en junio y que, por medio de un abogado, están intentando lograr que salga antes porque “tiene buena conducta y quiere seguir estudiando”. Además, Nadal indicó que ya cumplió una gran parte de la condena que debía efectuar.

El tenso cruce entre Ivana Nadal y Pamela David

Andy Kusnetzoff pidió que pasaran hasta el punto de de encuentro aquellos invitados que tienen “un vicio permitido”. Nadal pasó al frente y aseguró que le encanta el vino. Por su parte, David diferenció un vicio de un gusto y lamentó haber vuelto a fumar tabaco durante la pandemia de coronavirus.

Consultada por el conductor, Nadal sostuvo que acepta la marihuana. “Se que está en trámite el tema de la legalización y la banco. Tengo tatuada una ‘chalita’. Es una droga, pero así como estoy un poco en duda de las cosas que se plantean como ciertas y sin discusión, entiendo que es una planta y no tiene nada. No me parece tan grave”, dijo.

Las palabras de la influencer llamaron la atención de David, cuyo hermano se suicidó después de luchar contra las adicciones. Por esta razón, la conductora no pasó por alto la oportunidad y advirtió sobre la peligrosidad de las drogas. Mientras tanto, Nadal aseguró que “nadie muere por marihuana”.

Pero tras narrar los difíciles momentos que vivió su hermano, David insistió en que no era prudente hablar de manera tan libre sobre el consumo de marihuana en televisión y afirmó que es una puerta al consumo de otras sustancias más duras y “un arma de doble filo”.

Frente a las palabras de Pamela, Ivana también compartió su experiencia en torno a familiares adictos y se refirió a su madre, quien la abandonó cuando era chica por culpa del consumo. La modelo, de 30 años, relató cómo su mamá terminó en la cárcel varias veces por conflictos relacionados al tráfico de drogas y que le tomó mucho aprendizaje interior poder perdonarla.

Para intentar calmar la tensa discusión entre las invitadas, Kusnetzoff presentó su punto de vista y aclaró que, para muchos especialistas, el paso de la marihuana a drogas más duras tiene que ver en muchos casos con la personalidad de quien consume.

Nadal y David se mantuvieron firme en sus posturas y la conductora quiso terminar el segmento enviando un mensaje a los adolescentes que podrían estar mirando el programa. “Lo que no quiero hacer es que en televisión se haga apología de algo que te puede estar quemando, porque estás jugando con fuego. Ni se les ocurra”, concluyó.

