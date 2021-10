De qué se trata la nueva movida solidaria de Santi Maratea

Luego de recaudar $10 millones para financiar el proyecto, Santi Maratea fue a visitar el "Refugio de Eli" junto a Mami Albañil, la influencer que va a ser parte de la reconstrucción de la casa de una vecina de Almirante Brown en Adrogué.

Elizabeth Sorucoes conocida entre los vecinos por su amor a los animales,ayuda a perros y a gatos de la zona que se encontraban en situación de calle.Pero a mediados de agosto un cortocircuito causó un incendio que afectó el lugar.

Los vecinos de Almirante Brown se pusieron en contacto con Santi Maratea, que suele poner bajo su ala a diferentes causas con la colaboración de la gente. Así fue como Maratea se enteró de la situación, y a las horas se sumó Mami Albañil, la instagramer experta en reparaciones hogareñas y trabajos de albañilería.

Bernardita Siutti es conocida por su Instagram como "Mami Albañil". La influencer arrancó en el 2017 subiendo videos y aconsejando todo tipo de cosas, desde cambiar el cuerito de una canilla, poner el repuesto de una rueda de auxilio hasta explica cómo cubrir una pared con humedad. Sus divertidos videos vienen con varios consejos y ahora, se suma a ayudar en la causa del Refugio de Eli.

"Me enteré por un vivo que estaba haciendo Santi. Un montón de seguidoras me empezaron a decir: '¡Mami, Santi te nombró en un vivo dice que quiere que lo ayudes a hacer la casa de Eli!'. Y bueno, le escribí, él me respondió y nos pusimos en contacto", contó Mami Albañil.

Luego de juntar el dinero, hace dos semanas se reunieron en el refugio de Eli. "Fue re loco porque toda la gente lo saludaba pero con esperanza, como poniendo en el pibe mucho, fue muy emocionante el encuentro", comentó.

Ahora están junto a Maratea en contacto con la arquitecta para los planes de la reconstrucción, pero Mami Albañil no descarta que una vez que se levanten las paredes ella se sume a hacer algo. "No sé si pintarla, pero algo vamos a hacer. La idea de Santi es hacer una casa sustentable y que Eli pueda mantenerla, o con energía solar, pero que pueda ser sostenible en el tiempo", comenta.