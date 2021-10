La última foto de Wanda Nara: "Me gusta más mi mano sin anillo"

Wanda Nara sacudió esta mañana la novela por su crisis matrimonial con Mauro Icardi con una foto que lo dice todo: "Me gusta más mi mano sin anillo". Además, se cambió el apodo en Instagram a Wanda Nara cuando antes era Wanda Icardi (el nombre de usuario continúa igual).

Todo comenzó en París cuando Wanda Nara tomó su celular y escribió una fuerte frase en su cuenta de Instagram: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. De inmediato, y antes de que comenzaran las posibles especulaciones, fue ella quien despejó dudas y anunció su sorpresiva separación de Mauro Icardi.

Ayer, un mensaje y una foto juntos posteada por Mauro Icardi sumó desconcierto a la crisis de pareja que atraviesa por estas horas con su esposa Wanda Nara. El delantero subió a su cuenta de Instagram dos imágenes en las que se los ve abrazados y le dedicó un saludo por el día de la madre.

Y además, en sus stories agregó otra foto de ambos acurrucados, con emoji de dos corazones, y la indicación que la foto es en Milán. La modelo se había dirigido a Italia en medio de la crisis para pasar junto a sus hijos el día de la madre y el delantero se ausentó del entrenamiento del PSG.

Ayer, Mauro Icardi había posteado "respect this moment" cuando todo el mundo hablaba de la crisis matrimonial. Este nuevo posteo genera un gran desconcierto.

En tanto que la otra protagonista del escándalo, aun no se sabe si involuntaria o no, es la actriz Eugenia "China" Suárez, sindicada como la tercera en discordia. De momento no habló del tema. (ámbito)