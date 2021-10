Filtran las capturas de los chats entre Icardi y la China Suárez que enfurecieron a Wanda

Ángel de Brito mostró el chat de la China Suárez y Mauro Icardi por el que Wanda Nara quiere divorciarse.

El conductor hizo público en LAM el intercambio en Telegram que mantuvieron la actriz con el futbolista y Yanina Latorre detalló el comienzo de la relación entre ellos y los llamados más inoportunos que mantuvieron.

Yanina Latorre contó en LAM que Wanda “hoy a la mañana volvió a su casa de Milán donde estaban las nenas y le pidió el divorcio. Él está muy deprimido, se la pasa llorando, y ella está que se la llevan los demonios. Ella hoy se considera soltera. Está enojadísima con la China, aunque lo peor es con él”.

“Hace dos semanas Wanda habló con la China. Ella fue al recital de Camilo y Evaluna. La China desde Madrid llama a Ricky Sarkani por Facetime para saludarlo. Estaban Wanda e Icardi y pide que e asen con Wanda para saludarla, mirá qué zorra…. Se ponen a hablar y Wanda se la puso a saludar. Estaban todos en el camarín para el meet and greet de Evaluna y Camilo. La saluda, corta con Wanda y le manda un mensaje a Icardi que le dice qué lindo que estabas”, agregó la angelita.

Latorre explicó que “hay que recordar que Wanda fue muy buena con la China cuando ella estaba de novia con David Bisbal y Cabré no le dejaba sacar a la nena a España para ir a verlo. Primero iba sola y Wanda la ayudó con los papeles para que pueda ir. Tuvo in mínimo vínculo. Icardi es u malparido, pero bueno, hay cosas de moralidad que no se hacen. Acá se fue a la miércoles. Él la tenía agendada como C S”.

“Cada vez que Icardi subía una foto con Wanda, ella le hacía llamadas perdidas en Telegram. Le preguntaba si estaba enamorado y qué tal estaba con ella”, insistió la panelista.

De Brito presentó enseguida el chat filtrado: “este es el mensaje literal. Acá está. Ayer algunos contaron lo que decía pero nadie más lo consiguió. Es este”.

“Dice ‘algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no nos conozcan jajajaja’” Él le contesta 'para qué, ya me aburrió la joda' y medio que la limpia ahí; dijo el conductor mostrando el mensaje en cámara.

Yanina aclaró que la relación comenzó cuando “la China Suarez le likeó una foto, como cualquier persona y ella le escribe diciendo que está en Europa, le manda su teléfono y arrancan”.

“Esto es solo una parte de lo que Wanda tiene para contar” cerró Latorre.

El día que Wanda Nara se burló de la China Suárez

El sábado pasado se conoció la noticia de la supuesta separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y la situación desató todo tipo de conjeturas luego de que la empresaria publicara en Instagram un mensaje que decía: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”.

A su vez, los seguidores de la modelo constataron que en el mismo día dejó de seguir al futbolista y a la China Suárez, lo que dejó a la actriz en medio de la polémica. Ahora, resurgió un episodio ocurrido en 2019 en el que, junto a su hermana Zaira Nara, la representante del delantero del PSG se burló de la intérprete.

La situación ocurrió cuando Zaira todavía conducía La Peña de Morfi (Telefe) y en el programa estaban hablando del enojo de Pampita con Puli Demaría por haberse tomado una foto junto a la China Suárez, con quien la jurado de La Academia habría encontrado junto a Benjamín Vicuña, su entonces pareja, en un momento íntimo dentro de un motorhome cuando ambos filmaban la película El hilo rojo.

El suceso se conoció en todos los medios de comunicación como el escándalo del motorhome o el Paltagate, ya que la actriz había alegado en aquel momento que ella solo estaba “comiendo palta, envuelta en una manta de Nepal”.

Wanda llamó en pleno aire al programa para interrumpir el debate que estaban teniendo y le hizo un fuerte reclamo público a su hermana, quien estaba defendiendo a Demaría. “Zaira está diciendo una mentira al aire. Yo una vez me saqué una foto en un desfile con una y vos te re calentaste”, dijo la empresaria.

El debate había comenzado porque Wanda se había tomado una foto junto a la nueva novia de Diego Forlán, con quien su hermana estuvo a punto de casarse. “Al final, ¡sos una paltera más!”, indicó Zaira en alusión a la actriz, situación que despertó la carcajada de su hermana y del resto de la mesa del programa.

