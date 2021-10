El oficialismo espera que la ley de etiquetado frontal finalmente "salga o salga"

La diputada nacional por el Frente de Todos Florencia Lampreabe celebró que el martes 26 de octubre vuelva a tratarse el proyecto de etiquetado frontal y dijo que espera que esta vez la ley finalmente "salga o salga" luego de que la oposición no diese quórum días atrás, en lo que calificó como un comportamiento "bastante extorsivo".

"Tenemos por suerte una nueva fecha para tratar esta ley que es un derecho fundamental para la gente, luego de que el martes la oposición impidiese tratarla. Se acordó el 26 de octubre para lograr que finalmente salga o salga", afirmó la legisladora en diálogo con El Destape radio.

En ese sentido, una de las autoras del proyecto sostuvo que espera "contar con la mayor cantidad de votos", pero que no sabe qué va a ocurrir en esta nueva fecha porque Juntos por el Cambio "no tiene una opinión unificada" y varios legisladores de ese bloque "todavía no se han pronunciado".

Además, la legisladora reiteró sus críticas al accionar de JxC en el Congreso, al que calificó como "bastante extorsivo" luego de que ese interbloque decidiera no dar quórum en la última sesión de la Cámara baja para tratar la ley de etiquetado frontal, y afirmó que, de acuerdo al tema en discusión, dan "acompañamiento o no".

"Respecto de las razones por las cuáles no dieron quórum me parece que no solo tiene que ver con una cuestión de las formas. No es algo que digo yo, sino que la oposición planteó una serie de excusas variadas y en algunos casos contradictorias", subrayó.

Para la legisladora, "la ley de etiquetado frontal es básica y elemental", y consideró que si hay un punto donde encontrar consensos "tiene que ver con aportar a una alimentación saludable y de calidad para todos los argentinos y argentinas".

Finalmente, Lampreabe pidió a la ciudadanía que acompañe este reclamos porque "cuando la sociedad esta movilizada con un tema genera un condicionamiento y demanda un reflejo" en el Congreso.

Telam