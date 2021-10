Huracán Corrientes debutó con goleada en el Nacional y el Regional “Clausura”

Huracán Corrientes hizo su presentación en el torneo de Primera División Nacional de Clubes 2021 y goleó a Chaco For Ever por 5 a 2 en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del certamen, ya que en la jornada inicial el conjunto “azulgrana” quedó libre.

Desde el inicio del encuentro, el equipo correntino se hizo dueño del trámite de juego, con una gran tarea en la mitad de la cancha del Chavo Chávez, Juanita Miérez, Manzana Benítez y Víctor Galarza, más las constantes proyecciones de Miguel Mosevich y el desequilibrio generado en la delantera por Diego Ortíz.

La apertura del marcador no tardó en llegar. Mosevich encontró una pelota suelta por el centro del área chica luego de la ejecución de un tiro de esquina y no tuvo complicaciones para convertir.

Diez minutos después, Galarza dio muestra de que mantiene intacta su sensibilidad en la pierna zurda para sacar un disparo al segundo palo que superó al arquero chaqueño. El marcador se amplió con una gran definición de Aníbal Zibelman, y otra pelota que Mosevich encontró “boyando” en el área para sacar un violento remate alto que infló la red.

For Ever intentó llegar con pelotazos para el juego aéreo de Aldo Visconti, y obligó a un par de intervenciones del arquero Jacinto Ibáñez.

En el complemento, el técnico de Huracán Corrientes, Diego Pérez, decidió mover todo el banco. Por esta razón, el encuentro se hizo mucho más equilibrado. Visconti descontó con un fortísimo cabezazo, ganando en el área como en sus mejores épocas, pero Batuca Villegas estiró el resultado de penal, y promediando la etapa, otra vez el goleador chaqueño se hizo presente al convertir desde los 11 metros.

El resultado final dejó en evidencia la diferencia existente entre un equipo que viene entrenando seriamente desde hace varios meses, como es Huracán, con otro que da la impresión de que le falta trabajo, como es For Ever, y que el sábado tuvo incluso complicaciones para poder armar el once inicial.

La formación inicial del dueño de casa fue con Ibáñez; Mosevich, Marcelo Herrera, Julio Gómez y Gerónimo Vallejos; Miérez, Chávez, Benítez y Galarza; Ortíz y Zibelman. Después ingresaron Leonardo Sánchez, Pablo Abreu, Miguel Gómez, Hugo Sandoval, Rafael Delgado, Federico Bres, Alfredo Villegas y José Bustinduy.

En tanto que, además de Visconti, en For Ever jugaron Leonardo Scarel (exarquero que hizo de lateral derecho), Santiago Aguzín y Ariel Medina, entre otros.

En Santiago del Estero, el Ferroviario se impuso en el clásico provincial sobre Güemes por 2 a 0 con goles de Cristian Corvalán, y de esta manera quedó como único puntero del Grupo C del torneo de Primera División Nacional de Clubes 2021, ya que en la primera fecha había dado cuenta de For Ever por 2 a 0. En la ocasión quedó libre San Martín de Tucumán.

De esta manera las posiciones del grupo quedaron de la siguiente manera: Central Córdoba (2 PJ) 6 puntos, Huracán Corrientes (1 PJ) y Güemes (2 PJ) 3, San Martín (1 PJ) y For Ever (2 PJ) 0.

En el Regional

El partido entre Huracán Corrientes y For Ever también fue válido, por acuerdo de partes, por la primera fecha del torneo “Clausura” Regional, clasificatorio a la instancia final, buscando el pasaje al torneo de Primera División Nacional de Clubes 2022.

Los otros resultados de la primera fecha del certamen fueron estos Águilas F. C. (Corrientes) 2 - Deportivo Policiales (Resistencia) 4 y Del Palmar (San Luis del Palmar) 1 - Deportivo San Cosme (San Cosme) 2.

Huracán Corrientes se adjudicó de manera invicta el torneo “Apertura” del Regional, escoltado por Deportivo Policiales.

(RP)