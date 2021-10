Apuran un megaproyecto educativo para no mover el Hospital de Campaña

Construirán un nuevo edificio para los tres establecimientos que funcionaban en el Hogar Escuela y así no desmontar el Hospital de Campaña en el que se instaló equipamiento de alta tecnología.

En la primera etapa, que tiene un presupuesto de 85 millones de pesos, se hará el colegio secundario que se espera esté terminado el año que viene. La obra continuará con la primaria y el jardín de infantes que estarían finalizados en 24 meses más.

Los trabajos comenzarán antes de fin de año en un terreno ubicado por Chacabuco y Madariaga frente a la iglesia Santa Teresita solo a tres cuadras de su anterior ubicación.

“El gobernador dio la orden de iniciar los trabajos comenzando con la escuela secundaria se va a hacer un establecimiento de seis aulas en el predio, en una primera instancia es un proyecto integral que va a contemplar junto a los salones de la secundaria, seis aulas más para la primaria, salón de usos múltiples, playón deportivo, albergue para los chicos judicializados y un jardín de infantes”, informó Emilio Breard, subsecretario de Infraestructura Escolar en diálogo con El Litoral.

“La gestión del edificio viene hace tiempo, veníamos buscando cómo financiarlo. La decisión política está así que podemos anunciar perfectamente que iniciamos este año las obras. El gobernador adelantó un poco la fecha para trabajar en vacaciones y la idea es justamente garantizar la mejor condiciones edilicias para todos los estudiantes de Corrientes”, indicó.

Cuando inició la pandemia los estudiantes de las instituciones fueron reubicados a diferentes establecimientos en toda la ciudad hasta que se resuelva su situación que ahora concluye con la nueva edificación.

“Todos los establecimientos que se encontraban en el Hogar Escuela, se van a trasladar a ese sector y queda a tres cuadras del lugar original así que no se verán afectados su accesibilidad”, explicó Breard y dijo “para el año que viene queremos tener terminada la secundaria y en 24 meses más. En este momento el presupuesto oficial es de 85 millones de pesos la secundaria con fondos provinciales”.

Con respecto a las instalaciones del Hogar Escuela, a pesar que existe un panorama alentador por la exitosa campaña de vacunación, las autoridades no tienen certezas de cuándo concluirá la pandemia. Además, las inversiones en el hospital de campaña es importante y comunicaron que debido a esa situación tomaron la decisión de dar una rápida respuesta a los directivos, docentes y estudiantes de los establecimientos afectados.

“Cuando comenzó la pandemia no teníamos idea del alcance ni de su durabilidad ni de la gravedad, eran sólo conjeturas. Gracias al sentido común de diversas teorías en el tratamiento de la pandemia, el gobernador tuvo un destacado manejo de la situación y logró no solo minimizar el impacto del coronavirus, sino que en ningún momento cerró el trabajo de la gente del interior. Eso le permitió a Corrientes no caer tanto en sus finanzas como el resto de Argentina”, indicó el funcionario provincial.

En cuanto a los fondos que se usarán para el nuevo edificio comenzarán con la construcción del secundario que tendrá un presupuesto de 85 millones de pesos. Luego en un periodo de 24 meses concluirán con la totalidad de la obra.

“La idea es secundaria, primaria y por último jardín si tenemos suerte, se adelanta porque hay fondos que son nacionales que pueden ser para el nivel inicial. Queremos arrancar este año, estamos trabajando contra reloj pero trataremos de llegar lo antes posible”, resaltó Breard.

“Es incompatible el uso compartido con otro ministerio en un mismo lugar, así que seguramente quede Salud en las instalaciones del Hogar Escuela porque dio buenos resultados además de dar ventajas en cuanto a la ubicación y el tránsito interno”, finalizó.