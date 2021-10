Diego Vadell destacó la madurez que alcanzó el plantel de San Martín

Pasó la primera fase del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol y San Martín de Corrientes fue el mejor equipo de la Conferencia Norte 2 y de los representantes de la provincia. El saldo después de cinco presentaciones, donde los rivales fueron los integrantes de la Conferencia Norte 2, fue tres triunfos y dos derrotas.

“Perdimos el primer juego con Olímpico, un partido que lo teníamos para nosotros, pero luego ese equipo siguió ganando y ahí se demostró la virtud del rival. Después jugamos un gran segundo tiempo contra Quimsa. Las pérdidas y los muy malos inicios del primer y tercer cuarto contra Instituto nos costó el partido, pese a que hicimos un gran último cuarto. Con todo eso el balance dentro de nuestra idea de juego fue tomando madurez y estoy conforme con todos porque se pudieron destacar cumpliendo nuestras reglas”, sostuvo Diego Vadell, entrenador de San Martín.

El “Rojinegro” comenzó el certamen con una derrota contra Ciclista Olímpico de La Banda. Luego se recuperó frente a Quimsa y después llegó la segunda caída, esta vez frente a Instituto. En las últimas dos presentaciones fueron victorias contra Riachuelo y Atenas.

“Es un grupo muy raro, por eso considero que el triunfo contra Atenas es muy importante; ahora no vemos la hora de ver gente en la cancha en Corrientes. La temporada pasada tuvimos muy buenos momentos y no pudimos compartir todo lo bien que nos fue con nuestra gente. Estamos muy contentos con la posibilidad de jugar en Corrientes”, manifestó de cara a lo que se viene en declaraciones que realizó a “Uno contra uno”.

“Por momentos hacemos todo lo que pretendemos y en algunos momentos las situaciones que pasan nos hacen pensar. Intentamos leer todo lo que está pasando y lo que sucede para desarrollar nuestro juego de acuerdo a eso, y es un ejercicio cognitivo que lleva bastante tiempo. No es una etapa, es una actitud mental de concentración que hay que mantener. No importa si la ejecución no es la que queremos, pero esa concentración es la que busco en el plantel”.

Respecto al juego contra el “Griego”, el DT comentó: “Ellos jugaron un gran primer tiempo que nos descolocó, nosotros no habíamos jugado tan mal en ataque, pero perdimos muchos balones en el primer cuarto. Hicieron 10 triples en el primer tiempo. Ajustamos un poco y tuvimos serenidad para atacar y mejorar la calidad de los tiros. Tuvimos paciencia para sacarles el ritmo”.

La delegación de San Martín llegó ayer a Corrientes y recién volverá a jugar el sábado 9, cuando en el estadio José Jorge Contte del club Regatas, sede de la segunda fase, enfrente a OTC. Un día después será el clásico contra el “Fantasma”.