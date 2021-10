Regresa el campeonato oficial femenino en la capital correntina

El campeonato 2021 femenino que organiza la Liga Correntina de Fútbol se pondrá en marcha hoy en lo que marcará la vuelta de esta actividad en tiempos de pandemia. El último antecedente es de 2019 y al año siguiente no hubo actividad.

En la Primera División A jugarán 6 equipos porque Lipton y Villa Raquel optaron por no ser de la partida.

Los clubes participantes serán Empedrado, Soberanía, Doctor Montaña, Libertad y Curupay A.

En esta divisional se jugará en un solo grupo por el sistema de todos contra todos a dos rondas y el ganador será el campeón oficial 2021. Además se resolvió que no habrá descensos en la temporada.

El ascenso contará con 9 equipos, tres de los cuales debutarán en las competencias que organiza el Departamento de Fútbol Femenino de la Liga: Peñarol, Ferroviario y Boca Unidos.

En Primera B el formato de juego estipula que habrá una rueda de todos contra todos y los dos primeros lograrán el ascenso a la división superior para el 2022.

Hay que destacar que Curupay presentará dos equipos en la temporada. El A jugará en la primera categoría y el B lo hará en el ascenso.

El programa de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha de Sportivo: 19.00 (1ª B) Empedrado vs. Soberanía, 20.00 (1ª A) Yaguareté A vs. Sportivo, 21.00 (1ª B) Robinson vs. Popular y 22.00 (1ª B) Ferroviario vs. Curupay B.

Cancha de Libertad: 19.00 (1ª B) Peñarol vs. Boca Unidos, 20.00 (1ª A) Dr. Montaña vs. Libertad y 21.00 (1ª A) Curupay A vs. Deportivo Mandiyú.

Libre: Yaguareté B (1ª B).