Empresarios de eventos pidieron más controles ante la “competencia desleal”

Se realizó ayer una reunión entre funcionarios de la Municipalidad y representantes de la Cámara de eventos de Corrientes debido a que se realizan fiestas sin habilitación en la ciudad que generan competencia desleal, según el sector.

Advirtieron a los vecinos que en el caso de hacer celebraciones en lugares no habilitados, están expuestos a sanciones.

Ante las denuncias intervienen los órganos de contralor y las fiestas deben ser suspendidas.

“Se están realizando muchos eventos en lugares no habilitados, nosotros queremos que estos espacios que están trabajando con una agenda completa los fines de semana habiliten sus lugares para una mejor competencia. Porque los que estamos habilitados tenemos una cantidad de impuestos que pagar y aparte se agregaron ahora con precios actualizados otros impuestos que llegarían a 20 mil pesos y entonces eso lo llevamos a los clientes, que prefieren lugares donde tienen un precio final de alquiler, entonces van a las quintas”, analizó Silvia Cubillas, presidente de la Cámara de Eventos en diálogo con El Litoral.

Además dijo: “Nosotros le pedimos a la Municipalidad que intervenga en estos espacios, que controle y que se logren habilitar para que todos podamos trabajar de manera leal. Nos dijeron que van a asistir los agentes de contralor a los lugares para verificar sus habilitaciones y en caso de haber algo que no esté en orden, los eventos serán suspendidos”.

El secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Esteban Maldonado Yonna, con respecto al tema dijo que se analizaron las acciones que hacen al trabajo en ese sector de manera segura y cuidada.

“Todos hemos hecho un esfuerzo muy grande para estar donde estamos y por sobre todo se habló de las habilitaciones con los socios de la Cámara para el trabajo en conjunto a fin de potenciar la actividad”.

Desde el Municipio y la Provincia se trabaja en conjunto a fin de que se cumpla con todos los controles y protocolos establecidos durante los distintos eventos que se desarrollan en la ciudad. Asimismo se recuerda a la ciudadanía que está disponible la línea 0800 5555 6864 del Municipio para hacer denuncias, así como el teléfono 911 de emergencias.

Asimismo, dieron precisiones de que, ante la aparición de este tipo de eventos en lugares no habilitados, se clausura el lugar y se suspende el evento. Y llamaron a la ciudadanía a evitar este tipo de acciones que ponen en riesgo la salud de las personas, ya que al no ser un lugar habilitado no se puede controlar que cumpla con los protocolos y con las normas de higiene necesarias para prevenir el covid-19.