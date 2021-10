Justicia por Nicolás: venció el periodo para una nueva apelación por parte del Estado

Finalizó el periodo para que el Estado nacional y la obra social puedan apelar a la sentencia a favor de Nicolás Garau, el niño correntino de un año y nueve meses que tiene Atrofia Muscular Espinal (AME) y necesita el medicamento más caro del mundo. Aseguraron que el plazo para interponer recursos venció este martes 19.

El abogado, Federico Viñote, afirmó que los 20 días hábiles que impuso como plazo la Cámara de Apelación de la Justicia Federal de Corrientes se cumplirían a principios de noviembre, por lo que solo quedaría la compra del remedio.

Aunque el jurista indicó que hay que esperar a que llegue el día para ver qué sucede. “Como le digo a los padres, esto termina cuando Nicolás tenga colocado el medicamento, no antes. Porque tranquilamente pueden no cumplir y nosotros deberíamos intimar a que lo hagan, pero en principio es muy bueno que no apelaron, que quedó firme la sentencia”.

Además dijo: “Venció el plazo para apelar la sentencia y no notificaron nada, así creemos que quedó firme”. Asimismo, Viñote señaló que se debe cumplir porque no han hecho ninguna apelación. “Hoy (por ayer) salió el escrito que certifica que el plazo venció el día 19, así que si no nos corrieron traslado de ese recurso, no habría ninguna apelación interpuesta”, dijo.

Con respecto a si los demandados no cumplen en tiempo y forma, o existe algún otro impedimento relacionado al fallo o si le sucede algo al pequeño Nicolás, el abogado de la familia indicó que se podrían reclamar los daños.

Además, informó que se tiene conocimiento de que la obra social y el Estado están en comunicación con el laboratorio, por lo que se cree que cumplirán con la sentencia.

A pesar de eso, Viñote fue cauto y aseguró que “no hay nada confirmado ni por el laboratorio ni en el expediente de que la compra se está por realizar, o por lo menos que hay un compromiso para que puedan mandar el remedio, porque no hay stock en Argentina”.

Resolución a favor

La máxima instancia de la Justicia Federal en Corrientes falló hace casi un mes a favor del niño correntino que requiere un tratamiento de salud con un fármaco valuado en dos millones de dólares, y rechazó la apelación que interpusieron la obra social y el Estado nacional, que ahora deberán suministrar el medicamento. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, conformada por los jueces Ramón Luis González, Mirta Gladis Sotelo de Andreau y Selva Angélica Spessot, rechazaron los recursos de las demandadas, es decir, el Estado nacional y la obra social, y otorgaron un plazo de 20 días hábiles para que suministren a Nicolás Garau Machuca la medicación Zolgensma, con una cobertura del 100 % conforme indicación médica, a los efectos de que el niño pueda realizar el tratamiento indicado para la enfermedad que padece.

La obra social debe hacerse cargo del 10 % y el Estado nacional del 90 % restante.

Cabe destacar la celeridad con la cual se expidió la cámara y que ya se encuentran notificados los demandados, por lo cual comenzó a correr el plazo, según explicó en ese momento la abogada Selene de Olivera, que actuó en representación de Nicolás y su familia junto al abogado Federico Viñote.

Dos abogados de Santiago del Estero, Silvana Reynaga y Juan Miguel Ruiz, habían obtenido el primer fallo de este tipo para un niño llamado Samuel, por quien la Justicia ordenó a la obra social Sancor y al Estado a hacerse cargo de un medicamento.

Sentencia: el remedio más caro del mundo deberá llegar a Nicolás en no más de 20 días.

En primera instancia, el juez federal subrogante Gustavo Fresneda dictó el fallo que luego fue apelado por el Estado y la obra social, un dictamen que fue precedido por una serie de reclamos de la familia y allegados al bebé correntino que debe recibir el remedio antes de cumplir dos años.