Valdés habló de “ninguneo” de la Nación y exigió habilitar los pasos fronterizos

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer un nuevo acto de campaña en el interior provincial. En esta oportunidad, lo hizo en Santo Tomé, donde además de presentar la fórmula municipal y los candidatos a legisladores nacionales, apuntó duramente contra el Estado nacional reclamando que autorice la habilitación de los pasos fronterizos, como es el caso de Santo Tomé-San Borja.

Sobre el pedido realizado a Nación, el mandatario afirmó: “Acá nomás en Santo Tomé, no pegan una, yo les pedí que abran las fronteras y hoy veo que no están queriendo abrir, pero abrieron Iguazú, Encarnación y todavía no abren un solo puente de Corrientes”.

Seguidamente reclamó con euforia; “Abran el paso Santo Tomé-San Borja, el de Paso de los Libres-Uruguayana, y el de ituzaingó - Ayolas”, porque “necesitamos abrazarnos al comercio y el turismo que genera trabajo para los correntinos”.

También se refirió a los problemas que está enfrentando el país en lo que respecta a la economía y reiteró que observa falta de rumbo. “Estamos pasando momentos duros con la inflación que nos está haciendo pedazos y vemos un Gobierno (nacional) sin rumbo, sin plan económico, sin homogeneidad, no sabemos quién gobierna y de las crisis se sale con liderazgo”.

Ante este grave diagnóstico, le pidió al Gobierno nacional que “convoque a la unidad nacional con todos los sectores, porque los empresarios no son enemigo del gobierno” y entendió que así se podrá “ofrecer un plan con objetivos comunes”.

En este marco, exigió “que sepan entender que generar un puesto de trabajo y mantener un puesto en el sector privando con la presión fiscal es imposible”. Para superar este escollo, el Gobernador entendió que “tenemos que abrazar el capital con el trabajo” y para ello consideró que debe haber una amalgama política al sostener que “es tiempo que radicales, liberales y peronistas nos abrazamos con objetivos comunes”.

Candidatos

El gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto de ECO+Vamos Corrientes en la ciudad de Santo Tomé, donde presentó a la fórmula municipal integrada por Augusto Suiad y Carlos Farizano. En la ocasión, aseguró que trabajará con la misma para llevar hasta allí 200 cuadras de pavimento, una nueva Costanera, el parque industrial “más grande de la provincia” y la Universidad Nacional del Nordeste, para fortalecer la localidad como “polo de conocimiento” con “empleo digno” para los jóvenes.

El acto inició pasadas las 20 en el estadio, al aire libre, 27 de Agosto, donde una multitud se hizo presente para escuchar a los candidatos de ECO+Vamos Corrientes. Allí se presentaron los postulantes a senadores nacionales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela; a diputados nacionales, Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y Carlos Gatti; a intendente y vice, Suiad y Farizano, respectivamente; y a concejales Marta Rivero, Gerard Romero Sosa, Gabriela Ponce, Juan Centeno, Carlos López, Chipi Braña, Marita Almirón y Esteban Rey.

Al iniciar su alocución, el Gobernador repasó en esta ocasión la dificultad que implicó la pandemia, donde “tuvimos que usar el ingenio y nuestros médicos, docentes y policías tuvieron que darlo todo, pero hoy que estamos saliendo con solo 17 o 18 casos activos en Santo Tomé y escuchar ahora esas escuelas de samba me produce mucha alegría”.

Luego, agradeció el apoyo del 78 por ciento de los santotomeños que obtuvo el pasado 29 de agosto en su reelección y se comprometió a llevar hasta la localidad las obras del Gobierno provincial. “Con Augusto Suaid vamos a hacer 200 cuadras de pavimento, porque Santo Tomé lo merece”, exclamó. Y sumó a su compromiso: “Vamos a hacer la Costanera para que Santo Tomé tenga su espacio público”.

Por último, pidió el apoyo para los candidatos a legisladores nacionales. “Necesitamos construir un país federal y para eso necesitamos senadores que respondan a nuestra provincia y no que vayan a levantar la mano por inciertos intereses para luego esconderse bajo el escritorio de Cristina Kirchner”, fustigó para luego convocar a la militancia que transmita a toda la ciudadanía que “es posible construir un Santo Tomé diferente y una provincia mejor” y que “juntos vamos a construir el país que nos merecemos".