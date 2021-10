Una localidad de Corrientes es candidata a ser el "mejor pueblo turístico del mundo". Se trata de un concurso internacional que tendrá sus definiciones en noviembre.

Concepción del Yaguareté Corá, portal de acceso al Iberá, fue seleccionada para competir en el “Best Tourism Villages” (Mejores Pueblos Turísticos). Es un concurso que reconoce a pueblos de todo el mundo por su compromiso con la promoción y la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible a través del turismo.

En las postulaciones se buscaron ejemplos de cómo el turismo ofrece oportunidades y salvaguarda sus comunidades, tradiciones locales y patrimonio, y cómo visualizan, desde enfoques innovadores y transformadores, la actividad turística en entornos rurales.

“Es una muy buena noticia porque refleja el fruto del trabajo que se da en territorio entre diferentes actores, público y privado con los municipios correntinos. El turismo es un sector estratégico para la provincia que va a mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, dijo el ministro de TurismoSebastián Slobayen.

La localidad representa al país en esta iniciativa de la Organización Mundial del Turismo junto a Trevelin (Chubut) y Caspalá (Jujuy). Las tres localidades participarán de la elección que realizará la OMT entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre.

Si bien no hay una retribución económica para el pueblo ganador, el que sea seleccionado contará con el apoyo de la OMT, lo que es de suma importancia para el desarrollo del destino.

Concepción del Yaguareté Corá es una localidad de poco más de 5000 habitantes, que es uno de los ingresos al Parque Nacional Iberá. Testigo del paso de los Jesuitas y de Manuel Belgrano. Concepción refleja la cultura isleña y las tradiciones rurales, con atractivos como el chamamé, las artesanías y la gastronomía.

El concurso

Este reconocimiento es para los pueblos de todo el mundo que han demostrado su compromiso con la promoción y la conservación de su patrimonio cultural y con el desarrollo sostenible a través del turismo. Se buscan pueblos rurales que se erijan como los mejores ejemplos de cómo aprovechar el poder del turismo para ofrecer oportunidades y salvaguardar sus comunidades, tradiciones locales y patrimonio, pueblos que han adoptado enfoques innovadores y transformadores con respecto al turismo en las zonas rurales.

Los pueblos ganadores tendrán dos reconocimientos a través de "sellos".

1. El Sello Best Tourism Villages by Unwto: este sello identificará a los pueblos que sean ejemplos sobresalientes de destinos de turismo rural con activos culturales y naturales reconocidos, que preserven y promuevan valores, productos y estilos de vida rurales y comunitarios y que defiendan un compromiso manifiesto con la innovación y la sostenibilidad en todos sus aspectos: económico, social y medioambiental.

2. El Programa Upgrade Best Tourism Villages by Unwto: este programa beneficiará a los pueblos que no cumplan plenamente con los criterios que exige el sello. Estos pueblos recibirán el respaldo de la OMT y de sus socios al objeto de que puedan mejorar en las áreas en las que, dur…