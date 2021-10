Silvina Luna habló de Gago y recordó cuando le descubrió una infidelidad con Mica Vázquez

La noche del sábado Silvina Luna estuvo invitada en PH: Podemos Hablar, después de mantenerse alejada de los medios durante la pandemia de coronavirus, y transitar la cuarentena en una isla de Panamá, y concentrarse en cultivar su espiritualidad con nuevos proyectos. La modelo habló de su feliz presente en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff y se animó a recordar algunas anécdotas de su pasado mediático. En ese viaje hacia sus relaciones amorosas no pudo evitar rememorar su romance con Fernando Gago, que tuvo lugar en la década del 2000, y le confesó a Tamara Pettinato que el ex jugador de fútbol fue “su peor novio” por una infidelidad que descubrió.

Junto al músico Lito Vitale, el humorista Sergio Gonal, y el artista Ruherking, ambas mantuvieron una charla cara a cara en el segmento donde los invitados se enfrentan de a pares frente a una pared de acrílico. “De todos los novios famosos que tuviste, ¿Cuál fue el peor en el ránking?”, fue la audaz pregunta de Petinatto que despertó la declaración de Luna. Aunque en un principio dudó sobre la respuesta y aclaró que no tuvo muchas parejas conocidas en el ambiente artístico, y que “peor” era una palabra muy fuerte, el primer nombre que se le vino a la mente fue el del ex futbolista.

“Bueno, voy a traer un tema actual, hace poco salió todo lo de Gago, es como que todo preescribió, pero sí, yo fui novia de Gago, y me hizo algo...bueno, en qué me estoy metiendo”, dijo en un comienzo, y se detuvo para repensar su respuesta. “Yo estaba ahí, enganchada, teníamos una relación, y en un momento veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, que era la actriz Mica Vázquez”, comentó. En ese momento la hija de Roberto Petinatto la interrumpió y sumó otro dato: “Claro, Mica lo recuera pésimo también, si hace poco dijo que él se casó enseguida con Gisela Dulko cuando cortó con ella, lo odia”.

“El otro día escuché eso y me acordé que a mí me había hecho una cosita así, tenía una relación a dos puntas, salía con las dos”, remató. Antes de cerrar el tema quiso ponerle paños a la anécdota: “Ponele que fue una situación hace mucho, capaz habrá cambiado...”, pero no pudo evitar soltar una carcajada. Recordemos que a fines de septiemrbe Cinthia Fernández sorprendió al contar los escandalosos motivos de la separación de Gago y Gisela Dulko: “Él le fue infiel con su mejor amiga, con alguien del grupo de mamis del colegio”. También aseguró que la ex tenista cambió de colegio a sus hijos Mateo, Antonella y Daniele, y que el ex Boca y su amante habían oficializado su relación, al punto que ya estaban conviviendo.

Durante su paso por el ciclo, Luna también abrió su corazón sobre los momentos más difíciles de su infancia: “Mis padres eran dos adolescentes intentando ser padres, hacían lo que podían, se pusieron de novios a los 16 y me tuvieron a mí a los 22; después mi papá tuvo algunos problemas de adicciones que por suerte más adelante superó, pero no me demostraba cariño, y uando yo tenía 28 él murió”. En este sentido, contó que su madre falleció seis meses después, y que no pudo despedirse de ella: “Me llamó diciéndome que me necesitaba, nos peleamos y al rato me llamó su pareja para decirme que se había descompensado; y aunque agarré el auto para ir cuando llegué ella ya se había ido”.

Cabe recordar que en julio último la modelo habló con Teleshow y explicó cómo es su nueva vida en el Mar Caribe: “Estoy viviendo en Bocas del Toro, que queda a 40 minutos en avión desde la ciudad de Panamá; cuando comenzó la pandemia empecé a soñar con la idea de vivir en un lugar en conexión con la naturaleza y conmigo misma, y cuando vine en diciembre sentí que era una oportunidad para quedarme y probar lo que me había imaginado”. Esa visita se convirtió en un lugar permanente de inspiración, y construyó nuevos vínculos en el paradisíaco lugar: “Me encontré y conocí un grupo de amigos con valores similares y búsquedas compartidas, donde compartir experiencias vivenciales transformadoras para enriquecernos”.

Infobae