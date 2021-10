Homenajearon a Leonardo Mayer en el Challenger de Buenos Aires

Tras el reciente anuncio de su retiro del tenis profesional, las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis y del Challenger de Buenos Aires homenajearon ayer a Leonardo Meyer.

La encargada del tributo fue Gabriela Sabatini, exjugadora profesional y máximo exponente del tenis femino en el país, quien le entregó una plaqueta al correntino en medio de aplausos del público que se hizo presente ayer en las instalaciones del Racket Club de Palermo, sede del certamen porteño.

“Hacía mucho que no me aplaudían... Estuvo Gaby Sabatini, que es una genia. En mis inicios, me ayudó mucho y es una persona muy especial para mí”, reconoció el Yacaré, que recibió plaquetas de la Asociación Argentina de Tenis y de Torneos, la empresa que organiza el certamen porteño (este año, en fusión con la AAT).

Al borde del llanto, Mayer agradeció el gesto y se inclinó ante la gente: “Es muy lindo que me aplaudan por última vez”. El público cubrió el 70 por ciento del escenario, según establece el protocolo, y frenó el entusiasmo por el juego, que seguía su curso, para darle el último saludo a un tenista que se convirtió en un referente en la última etapa de la Davis.

“Es un placer que venga un montón de gente a ver a muchos chicos nuevos, que me den una plaqueta y… que me aplaudan por última vez”, insistió el correntino.

Báez, a la final

El argentino Sebastián Báez se impuso de manera contundente sobre su compatriota Juan Manuel Cerúndolo y en la final se medirá contra el brasileño Thiago Monteiro, principal candidato, que superó en una batalla a Francisco Cerúndolo.

Ocho semifinales disputadas a nivel de Challenger, idéntico número de triunfos. Sebastián Báez (124°) rozó la perfección en los 47 minutos de duración que tuvo la semifinal ante Juan Manuel Cerúndolo (102°), segundo preclasificado. El desgaste del zurdo, que se estrenará como miembro del top 100 del ranking ATP en el listado del próximo lunes, lo llevó a cometer numerosos errores no forzados y facilitó el camino del oriundo de Buenos Aires, que logró su noveno triunfo consecutivo (se consagró en el último Challenger de Santiago de Chile) y el decimotercero en los últimos 14 partidos.

Su rival será el máximo preclasificado, Thiago Monteiro (92°), cuya consistencia fue fundamental para revertir la desventaja de 3-1 en el tercer y decisivo set del partido disputado en el Racket Club de Palermo.

Francisco Cerúndolo (116°) había recuperado su mejor forma después de caer por 6-1 en el primer parcial y, luego de imponerse por 6-2 en el segundo, parecía encaminarse a su tercera final en el año (una de ATP y otra por el circuito Challenger). Sin embargo, el brasileño recobró la solidez y enhebró los últimos cinco games para quedarse con la victoria. “Francisco es un gran jugador, tuvo sus chances en un partido muy parejo. El primer set de hecho fue más peleado que lo indicado por el marcador. Estoy contento por estar en una nueva definición”, remarcó cuyo último título fue a fines de septiembre, en Braga.

El Challenger de Buenos Aires es un evento oficial del circuito internacional de la ATP, perteneciente al Challenger Tour, único de su categoría que se disputa en nuestro país esta temporada.