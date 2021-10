Abuso en manada: el ex novio de Rocío tenía que declarar pero cambiaron de testigos

Continuó este lunes el juicio por el abuso en manada en Caá Catí. El ex novio de Rocío tenía que declarar pero desde la defensa cambiaron de testigos.

Familiares, amigos y organizaciones de mujeres se manifestaron nuevamente frente al edificio del Tribunal Oral Penal N° 2.

“Estaba citados a declarar el ex novio de Rocío Ávalos, y el propietario de la casa de apellido Meza, extraoficialmente nos confirmaron que la ex pareja no va a declarar por cambios de testigos en la estrategia de la defensa”, expresó la abogada, Karina Rigoni, asesora de la denunciante a Radio Continental Corrientes.

Según indicó la profesional, la querella no estaba notificada de cambios de último momento.

“Se trata de testigos que fueron aportados por los imputados, pero en primera instancia no les favorecería la declaración, por lo cual se realizó el cambio de testigos”, agregó la letrada quien espera que el juicio se cumpla en el plazo estipulado y finalice antes del 30 de noviembre.

"Es una estrategia que beneficia a los imputados", aseguró Rigoni.