Habló Wanda Nara después del escándalo por la infidelidad

Habló Wanda Nara después de rumor de separación. Fue a través de un posteo en redes sociales.

A una semana del rumor de separación por un supuesto engaño de Mauro Icardi con Eugenia Suarez, la modelo y empresaria se expresó en redes sociales.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo", expresó la modelo.

Luego comentó que su esposo le escribió una carta que "nadie le había escrito jamás". "Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir", concluyó la famosa.

Wanda Nara volvió a seguir a su esposo en su cuenta de Instagram luego de eliminar todas sus fotos con él.