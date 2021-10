Sebastián Estevanez anunció que su hijo llevará el nombre de un expresidente y explicó el particular motivo

Sebastián Estevanez y su esposa, Ivana Saccani, esperan su cuarto hijo, que nacerá los primeros días de diciembre. Aunque, según las palabras del actor, creen que el parto se adelantará unos días. Mientras la modelo cursa sus últimas semanas de embarazo, el hijo del productor Quique Estevanez brindó una entrevista en la cual reveló el nombre que eligieron para el nuevo integrante de la familia.

“Francesca, Benicio y Valentino…”, dijo en diálogo con Germán Paoloski en No es tan tarde -por la pantalla de Telefe- enumerando a los tres hijos que tuvo con la modelo oriunda de Junín. De inmediato, aprovechó la ocasión para generar suspenso y detalló que el bebé se llamará como un expresidente argentino. “Y Faustino, como Sarmiento”.

El conductor se mostró sorprendido por las palabras de su invitado y le consultó si ya estaba confirmado el nombre o si existía la posibilidad de volver a plantearlo. Sin embargo, el actor respondió que el no estaba en duda y que ya había sido elegido por la pareja, así como también sus hermanitos habían empezado a llamarlo así. “Primicia, chicos, Faustino es el nuevo integrante de la familia”, agregó Paoloski mirando a cámara luego de escuchar a Sebastián.

¿Por qué eligieron Faustino? “Yo era un burro así que dije ‘le voy a poner ese nombre’”, explicó el actor sobre Sarmiento, conocido como el “padre de aula”. Y agregó: “Si Dios quiere, Faustino nace en las primeras semanas de diciembre. Igual, yo creo que va a nacer antes. Ivana también lo cree”.

El pasado 10 de octubre, Ivana celebró su cumpleaños junto a su marido, y sus tres hijos. Y en la víspera a la llegada de su cuarto hijo, realizó un festejo íntimo en familia y al aire libre. “¡Feliz cumple! Te amo con todo mi corazón. ¡¡¡Feliz de compartir la vida con vos!!!”, escribió Sebastián en su cuenta de Instagram y compartió una foto en la que está posando su mano sobre la panza de embarazo de su esposa.

Ella, en tanto, publicó una imagen familiar y escribió: ¡¡Fin de cumple muy feliz!!! ¡¡¡Gracias a cada uno que estuvo presente, por los mensajes tan lindos, me mimaron mucho y me llenaron de amor!!! ¡¡¡¡Gracias a la vida por todo lo que me da!!! ¡¡¡¡Les mando un beso enorme !!! ¡Gracias!”.

Sebastián a Ivana anunciaron en junio pasado que serían padres por cuarta vez. “¡Más felices no podemos estar! ¡Se agranda la familia! ¡Besos!”, escribió el actor en sus redes sociales junto a varios corazones y una foto de la panza de embarazo de su esposa, con quien ya es padre de Francesca (de 14 años), Benicio (10) y Valentino (6).

Y en septiembre, compartió una imagen de la ecografía en 4D, mediante la cual se vio la carita de su bebé. “¡Te estamos esperando, y te amamos! ¡Falta tan poco!”, agregó junto a un video de Ivana acostada sobre la cama y la cámara mostrando en primer plano cómo su hijo se movía dentro de su panza. “Nada más lindo que sentirte, ¡es tan increíble!”, agregó la modelo en las redes sociales.

Sebastián e Ivana están en pareja desde hace veinte años. El año pasado, la familia Estevanez vivió un duro momento cuando el actor se quemó el rostro y otras partes del cuerpo al intentar prender el fuego en su casa. Después de hacer una larga rehabilitación, logró recuperarse. “Fue durísimo, mucho dolor, pero ya por suerte recuperado. Estoy contento que no le pasó nada ni a los chicos ni a Ivana, dentro de todo la saqué barata. Tenía en carne viva toda la cara, la mano, la oreja, el cuello, un desastre. Pensé que me moría, porque la quemadura no es que te duele solamente en el momento, te duele durante dos meses. Estuve con antibióticos, analgésicos, un desastre”, contó seis meses después del accidente doméstico.

Y precisó: “Fue a las ocho de la noche de un sábado, estaba haciendo un fueguito con quebracho que estaba medio húmedo, no lograba prenderlo y tenía un bidoncito de alcohol por la mitad, y pensé que no tenía llama y cuando le tiré un poquito, me explotó el bidón en la mano y me vino todo en la cara. Me podría haber quedado ciego, o incluso haber muerto”.

En ese contexto, el artista agradeció haber sido el único herido. “Por suerte mi familia estaba arriba, cuando escucharon porque fue como una bomba, bajaron. Me fui al baño y me empecé a poner crema en la cara. Se empezaba a incendiar el living y ellos agarraron una manguera para pararlo. Cuando me vieron casi se desmayan, era un monstruo”.

El proceso de recuperación fue largo, pero exitoso. Un cirujano amigo de él se enteró de lo sucedido y lo asistió inmediatamente, justo después de que llegara la ambulancia a su domicilio. “Primero me dieron algo para calmar el dolor”, señaló. Y sobre el rol de su mujer en esta recuperación, señaló: “Quería tratar de curarme en mi casa para no ir a un hospital en plena pandemia, Ivana fue mi enfermera. No podía dormir, me dieron un tranquilizante para dormir un poco, pero era incómodo. La mano fue lo peor”. En ese sentido, recomendó ante este tipo de accidentes tener a mano agua fría y crema para las quemaduras.

Infobae