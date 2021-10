Antonela Roccuzzo sorprendió a Pampita con un regalo para su hija

Carolina Pampita Ardohain fue sorprendida en los últimos días cuando recibió un regalo especial para su hija Ana García Moritán. La conductora lo mostró en vivo en su programa Pampita Online (Net TV), emocionada por el gesto que tuvo Antonela Roccuzzo con su beba y con el resto del equipo que hace el ciclo televisivo.

“No saben quién me mandó esto. ¿Saben quién? Anto Roccuzzo, porque tiene su marca. Me encantó” comenzó diciendo la conductora y también jurado de La Academia, sorprendida mientras mostraba la caja que contenía una dedicatoria especial. La mujer de Lionel Messi es parte de la industria de indumentaria infantil desde que nació su primer hijo (Thiago) y con el paso del tiempo comenzó a interesarse cada vez más sobre el mundo de la maternidad y decidió arrancar con su línea de indumentaria para niños y niñas.

“El aroma de las prendas es increíble” agregó Pampita mientras mostraba el contenido del regalo. Agua de colonia, aromatizadores, jabones y ropa para Ana fueron los obsequios que le envió la empresaria rosarina que en estos momentos se encuentra instalada en París acompañando a Messi que juega en el PSG.

A tres meses de haberse convertido nuevamente en mamá, Pampita disfruta a pleno de su beba Ana. Es por eso que, junto a su esposo, Roberto García Moritán, aprovechan sus días libres para hacer alguna escapada y en el caso de este fin de semana, eligieron hospedarse en un reconocido y lujoso hotel de Buenos Aires. Allí, pasaron momentos íntimos en familia, algunos de los cuales fueron compartidos por la modelo en sus redes sociales.

Este fin de semana, desde su cuenta de Instagram, la modelo se mostró en la bañera de la habitación junto a la pequeña, en las que ambas parecen estar muy relajadas. Rápidamente, la publicación obtuvo miles de “me gusta” y comentarios, entre los que se destacaron los de varias colegas y amigas del medio como Flavia Palmiero, Marcela Coronel, Majo Martino, Floppy Tesouro, Angie Balbiani y Barby Franco, quienes quedaron impresionadas por la belleza de la beba. Incluso, Milagros Brito, ex de su esposo y con la que se sabe tiene una muy buena relación, también le dejó el emoji de un corazón.

Recordemos que Ana García Moritán nació el jueves 22 de julio a las 9:30. De esta manera, Pampita Ardohain se convirtió en mamá por quinta vez. Apenas diez días después de haber sido mamá, Carolina tomó la decisión de volver a trabajar, lo que generó mucha controversia en las redes sociales, con voces a favor y en contra.

“Mi situación es distinta. Yo trabajo poquitas horas al día, tengo ayuda, es un trabajo que me encanta hacer, mi cuerpo... bailé toda la vida. No hay que compararse con nadie y no hay que comparar las maternidades de una con la de la otra”, dijo en su ciclo Pampita Online luego de los comentarios que recibió tras regresar a su programa y a ShowMatch a once días de haber tenido a Ana y tras bailar en el caño poco tiempo después.

