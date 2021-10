Inadi intervendrá en el caso de la nena correntina a la que no dejan jugar al futbol. Se trata de Pilar, la niña futbolista de 10 años oriunda de Mercedes.

El 3 de septiembre pasado la Liga Mercedeña de Fútbol sancionó al Club Paso de los Andes quitándole los puntos al equipo de la categoría de 10 años, porque habían permitido participar del partido a Pilar, quien conquistó el tanto de la victoria de su equipo.

"A raíz de éste hecho su madre Jéssica Álvarez denuncia a la Liga ante el organismo nacional", informaron desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

Según indicaron desde la institución, este no es el primer caso que sucede en el país."En todos los casos la propia AFA resolvió permitir jugar a las niñas futbolistas en equipos de varones, ya que en muchos clubes no existen aún plantillas completas y mucho menos torneos femeninos, y la incorporación de una o más niñas no está prohibido en ningún artículo del reglamento de la AFA", indicaron.

"Inadi acudirá a esa institución de ser necesario para que Pilar cumpla su sueño", resaltaron.