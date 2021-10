Valdés pidió la reapertura de la exportación de carne y que se apoye al campo argentino

El gobernador Gustavo Valdés, presidió ayer la inauguración oficial de la Exposición Nacional de Razas en la Sociedad Rural de Corrientes. Pidió que se reabra la exportación de carne nuevamente en la Argentina y que se apoye al campo argentino y señaló que “en Corrientes hay 26.000 productores afectados, para el Gobierno nacional parece que es un deporte atacar al campo”.

El acto de corte de cinta donde desde el domingo se vienen realizando Exposiciones Nacionales de Brangus, Braford, Brahman y Caballos Criollos, se realizó pasada las 19,30 donde estuvieron presentes el intendente de Riachuelo, Martín Jetter; el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Maximiliano Mantilla, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de la Confederación Rural Argentina, Jorge Chemes; el director de Exponenciar, Alberto Marina y Ricardo Rodríguez.

El evento que implicó las juras de clasificación de la Exposición Nacional Brangus durante los dos primeros días y que inició hoy y seguirá hasta mañana con la Nacional Braford, convocó la presencia en Corrientes de la Mesa de Enlace que brindó una conferencia de prensa durante la tarde, que alista un encuentro para hoy con los candidatos a legisladores nacionales y que se reunió anoche con el gobernador previo a la cena que también se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural.

“Somos el orgullo del mundo, la carne argentina es apreciada en el mundo. En Corrientes de nuestras 9 millones de hectáreas destinamos 6 a la ganadería, tenemos genética de primer orden mundial, si bien somos una de las provincias más chicas estamos cuarto”, destacó Valdés en relación a la actitud proactiva de la provincia de salir a la Argentina y al mundo en busca de oportunidades logrando la comercialización de la carne con China

Luego, apuntó contra la emisión de billetes por parte del Gobierno nacional y aclaró “que la gente no tenga recursos para comprar la carne argentina no es culpa del productor ganadero, sino de los errores de la economía que no supo darle al país una moneda estable y fuerte para tener un buen poder adquisitivo”.

También remarcó el error del cierre de la exportación de carne y destacó que “en Corrientes producimos más de un millón de cabezas de ternero que van faena a Salta y a otras provincias. Generamos cerca de 30.000 vacas conserva que encontraron un mercado chino” y agregó que “del año 2019 al 2020 nosotros crecimos un 80 por ciento, del 20 al 21 crecimos otro 100 por ciento y es ahí cuando se vuelve a cerrar la exportación”. Apeló a no cometer los mismos errores e insistió en que se reabra la exportación de carne nuevamente en la Argentina y que se apoye al campo argentino.

“En Corrientes hay 26.000 productores afectados, para el Gobierno nacional parece que es un deporte atacar al campo”, aseveró.

Casi en el cierre de su alocución agradeció a la Mesa de Enlace y la posibilidad de diálogo para mejorar la producción de la República Argentina.

Instó a volver a esa Argentina que era considerada como el granero del mundo. “Tenemos que inyectar modernidad, tecnología y mucho esfuerzo, creo en esa Patria grande que la tenemos que construir entre todos”, finalizó.

En este marco, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Maximiliano Mantilla, también destacó la realidad de Corrientes que hoy “es la principal muestra ganadera del país, en el corazón del Mercosur”. Luego anunció que el año que viene se realizará en la provincia el Mundial de la raza Braford y en el 2023 la de Brangus”.

Destacó el escenario correntino conformado por la tradición ganadera, el personal del campo, la existencia de una dirigencia que trabaja y dialoga. “Y esto se suma al marco provincial institucional que crea las condiciones para que las potencialidades se materialicen, sumado a la visión del gobernador de entender que la calidad de vida está asociada a la producción, la inversión, la educación y el trabajo honrado son que son un ejemplo de algo que debería ser normal pero que lamentablemente no lo es”, consideró. “Esto hace innecesario que funcionarios nacionales de mirada sesgada pretende indicarnos cómo debemos administrar nuestros recursos”, fustigó contra el Gobierno nacional para luego remarcar que se recurre a políticas fracasadas para dar solución a los inconvenientes del sector”, finalizó.

Por último, vale señalar que la Exposición Nacional de Razas en la Sociedad Rural de Corrientes continúa hoy con la Nacional Braford, y mañana se hace la Nacional Brahman y Caballos Criollos y el viernes el Remate.