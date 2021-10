Pampita en una crisis de llanto y angustia alertó a su entorno y su familia

No es ninguna novedad que Pampita es una mujer con agenda completa desde que se levanta hasta que se acuesta, donde siempre la ve radiante. Es modelo, empresaria, jurado en La Academia de ShowMatch, conductora de su propio magazine televisivo, mamá y esposa. Pero qué pasa cuando las cámaras se apagan. Por qué tuvo que ser contenida ante un descarnado ataque de llanto.

Lo cierto es que en el último episodio estrenado de su reality 'Siendo Pampita', a través de una de las tantas plataformas de streaming que desembarcaron en Argentina en los últimos meses, pudo verse el lado de Pampita durante su embarazo. Esa mujer de carne y hueso, cansada, dolorida y a punto de estallar ante tantos compromisos.

Allí pudo verse a Ardohain, en una etapa ya avanzada de su gestación llegando a una producción de fotos donde la espera su equipo de trabajo para lookearla. “Dicen que soy muy exigente conmigo misma, pero creo que estoy llegando a mi límite” anuncia la modelo desde el off del capítulo del reality. Para luego confesar “Hay algo que pasa con mi cansancio y es que es acumulativo. No doy más. Pero no doy más desde que abro los ojos. Llego a un lugar a la 1 de la tarde en donde sé que tengo que estar doce horas de corrido y trabajando sin parar. Es una sensación de: “¡No puedo más!’”.

“No dormí nada la noche anterior. Ya los pies no me dan más, tengo ojeras, estoy agotada, quiero dormir, estoy recontra embarazada... Y me bajó como una presión cuando llegué”, explicó Pampita frente sus lágrimas. “Soy muy de llorar en camarines, mi equipo lo sabe. Pero como que uno llora, descarga, recicla y empieza de nuevo. La profesión es así: uno es humano, de carne y hueso, pero se quiebra y continúa”, confesó. Así, tras la contención de su staff, la modelo se calmó y logró cumplir con la producción pautada. “Cuando comenzás, es como andar en bicicleta. ¡Lo hacés de taquito!”, resumió tras su crisis.

