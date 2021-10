Promovieron la querella en el caso del ginecólogo acusado de abusos en Corrientes

Por Belén Da Costa y Daiana Frette

El próximo miércoles 3 de noviembre el ginecólogo correntino Gerardo Alejandro Dahse deberá declarar ante la Justicia por un supuesto abuso sxual La denuncia de una paciente, primero mediática y en redes, luego ante una fiscalía de instrucción penal, terminó por quitar el velo a otras 18 acusaciones por hechos que se remontan tiempo atrás y en las últimas horas tuvo formal presentación de una querella ante un juzgado.

El médico de 56 años se defiende con dos letrados de Corrientes y asegura que se hará justicia. La denunciante, identificada como Violeta, va tras el mismo objetivo y suma otro: que Dahse no vuelva a ejercer.

Ante el avance mediático del caso, otra expaciente, identificada como Rebeca, decidió reclamar a la Justicia el avance de una causa que inició su madre cuando ella era menor, en 2008, en la que acusó al médico por un supuesto abuso simple. Pero se llevó una sorpresa, pues el acusado había sido sobreseído en 2014, ya que el expediente no tuvo avances.

“Por el mero transcurso del tiempo tuvieron que sobreseerlo”, indicó a ellitoral.com.ar, Sofía Domínguez, abogada de una de las denunciantes.

Ante ese panorama, la representante legal de Violeta presentó este viernes una querella criminal contra Dahse ante el Juzgado de Instrucción 4, atendido por Leandro Andrés Maciel, y pidió el cambio de carátula de la causa, para que pase de “abuso sexual simple” a "abuso sexual gravemente ultrajante y delito de violación de secreto profesional".

El caso se tramita actualmente ante la Fiscalia de Instrucción N 1, a cargo de Lucrecia Troia Quirch.

Dahse es representado por los abogados Nicolás Varela y Facundo Leguizamón, quienes confirmaron a ellitoral.com.ar que a pesar de la mediatización y el avance de las denuncias en las redes sociales, no harán presentaciones por daños y perjuicios en contra de las víctimas.

"Nuestra función es que esto se esclarezca cuánto antes y en ese cometido nos presentamos a la Justicia”, coincidieron en señalar en un diálogo con ellitoral.com.ar

Mientras tanto, los testimonios de las mujeres se suceden uno tras otro con una similitud en sus relatos: el médico habría utilizado las consultas en su consultorio para abusarlas.

El caso se destapó hace algunas semanas tras la difusión en redes sociales. Las chicas, que hoy son 18, se animaron a relatar sus experiencias gracias a la publicación que hizo Violeta en septiembre de este año.

Ella tiene 20 años y luego de exteriorizar su acusación, se decidió a ir a los tribunales.

En una charla con ellitoral.com.ar brindó su testimonio. “Pasamos a la camilla, me va a revisar, y yo de entrada sé que me está tocando de más. Me di cuenta que me estaba tocando para masturbarme”, contó.

Había ido a una consulta efectuada en 2020 por controles y para continuar un tratamiento. Cuando Violeta, desconcertada, en ese momento le pregunta qué estaba haciendo, él le dice “nadie se va a enterar” y según la denunciante, arremete con la boca hacia sus partes íntimas.

La joven aseguró a ellitoral.com.ar que le “corrió la cabeza” y salió del lugar “sin hacer escándalo porque tenía miedo”.

El caso de Rebeca

Rebeca tiene hoy 32 años y a raíz de la publicación de Violeta se animó a recuperar los recuerdos de su experiencia con el doctor Dahse, para convertirlos en otra denuncia,

Cuando solo tenía 19 años, el 23 de octubre de 2008, "fui abusada por mi médico ginecólogo en su consultorio, después de haberme inyectado dos ampollas de propofol en mi antebrazo, lo que hizo que me durmiera. Desperté dos veces y lo vi abusando de mí”, contó en una entrevista con ellitoral.com.ar.

A 13 años del hecho, la mujer se enteró esta semana que su causa prescribió en 2012.La información llegó a sus manos luego de que su abogada presentara un recurso a la justicia pidiendo retomar el curso de su expediente.

Según explicó a ellitoral.com.ar, dadas las condiciones del Código Penal, no es posible investigar dos veces a una persona por el mismo hecho. Este jueves la abogada pidió una audiencia a la justicia correntina para revisar un último recurso.