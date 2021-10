Homenaje a Diego Maradona

Este 30 de octubre será diferente a los demás, no estará el cumpleañero, no estará Diego Armando Maradona, al que se vio públicamente por última vez hace un año atrás en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, en una imagen que preocupó por su estado de salud, pero que no fue suficiente alarma para evitar que 26 días después falleciera en medio de un inmenso dolor popular.

“Yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí, solo seguir cantando…Solo me falta saber, la fecha y el lugar y allí iré cantando…” , entona el Indio Solari en su nuevo tema “Encuentro con un ángel amateur”.

Podría cuadrar perfectamente con lo que sucedió con Diego, quien murió por una falla cardíaca y pronto desató la polémica por la falta de cuidados del famoso “entorno”, liderado por su abogado y apoderado, Matías Morla, y su médico personal Leopoldo Luque.

Hoy, habrá al menos cuatro homenajes entre los que se destacará el de Argentinos Juniors, con la presencia de glorias del seleccionado nacional y del fútbol argentino.

El evento en el estadio Diego Maradona comenzará a las 19 y durará alrededor de dos horas con transmisión de DeporTV y la TV Pública.