Valdés pidió a los legisladores que dejen de poner “excusas” al voto joven

El proyecto de voto joven, que cuenta con media sanción de Diputados, ya se encuentra en terreno de la Cámara alta y casi de inmediato surgieron reparos desde el mismo seno del oficialismo. El gobernador Gustavo Valdés no le esquivó al tema y pidió a los legisladores que dejen de poner “excusas”.

El mandatario está cerrando una semana intensa de campaña y gestión, y en una entrevista con Radio Sudamericana se refirió uno por uno a los temas que hoy forman parte de la agenda mediática: críticas a la Nación por las demoras en la reapertura de los pasos fronterizos (ver recuadro), las aspiraciones de la UCR rumbo a 2023 y las expectativas de ECo+Vamos Corrientes para el 14 de noviembre.

También sentó postura respecto al proyecto de voto joven que está tratando el Senado de la Provincia, y en este punto particular se dirigió a los legisladores de su mismo signo político que en los últimos días impulsaron el debate respecto a si el voto joven debe ser o no obligatorio. Una modificación que, de prosperar, significará que la iniciativa vuelva a Diputados y no sea aprobada este año.

“Son excusas para no aprobar la ley, hay que darle la posibilidad a los jóvenes de que, en caso de querer hacerlo, entre 16 y 18 años puedan votar como lo hacen en las elecciones nacionales”, sostuvo Valdés en declaraciones a Radio Sudamericana, en referencia a lo planteos hechos por algunos senadores como Ricardo Colombi. También se expresó respecto a la premisa de que “si un joven de 16 años puede votar, debería también poder ser elegido”.

Al respecto, sostuvo: “Quien elige no puede ser elegido hasta que no cumpla con lo que dice la Constitución de la provincia de Corrientes y nosotros no la podemos modificar excepto por una reforma constitucional. Para eso hay que reformar la Constitución y, por ejemplo, en donde dice que para ser senador de la provincia hay que tener 30 años, no podemos tener un senador —modificando la ley— con 16 años. Entonces creo que hay que acompañar los extremos que establece la ley, abrir la mente y permitir que los jóvenes tengan los mismos derechos a votar, así como lo establece la ley nacional así en la ley provincial”.

A continuación, fue contundente al responder respecto a la posibilidad de una reforma. “No vamos a reformar la Constitución de la provincia de Corrientes”, indicó, sin grises.

Se refirió también a otro proyecto que espera su tratamiento en la Legislatura provincial: la paridad de género. “Hay que dejar de demorar las cuestiones que son fundamentales para los jóvenes y para las mujeres”, afirmó, para finalmente abogar para que las mujeres puedan participar en igual número en las cámaras.

Por último, recordó que las dos propuestas fueron enviadas hace tiempo al ámbito legislativo, y que si no avanzan en lo que resta del año, debería hacerlo en 2022.

Campaña con varias visitas nacionales

El titular del Poder Ejecutivo confirmó que el lunes llegará a Corrientes la presidente del PRO, Patricia Bullrich, y participará de un acto de campaña en el barrio Mil Viviendas. Lo propio hará el candidato a legislador por el radicalismo, Facundo Manes, que concretará su visita el miércoles y expresará su apoyo a los candidatos locales.

Consultado sobre la posibilidad de ser candidato a presidente, Valdés bajó el tono y aclaró que su compromiso es con los correntinos. “Sin duda creo que estamos para colaborar en la construcción de la alternativa y como militante vamos a estar en el lugar que nos toca, porque tenemos que hacerlo entre todos, debemos pensar en un país diferente”, sostuvo.

Por “caprichos” no se abren los otros pasos fronterizos

El mandatario provincial criticó una vez más al Gobierno nacional por continuar demorando la reapertura de los pasos fronterizos en Corrientes, y consideró que no se avanza por “caprichos”.

El pasado miércoles se concretó la apertura del paso terrestre Paso de los Libres, lindante con la localidad brasileña de Uruguayana, como “corredor seguro internacional” para el ingreso al país.

Sin embargo, hay otros cruces internacionales que siguen sin aval para abrir. Al respecto, Valdés insistió que “no se entiende cuál es la razón” para no habilitar los pasos de Santo Tomé-San Borja (Brasil) e Ituzaingó-Ayolas (Paraguay), y también por vía náutica: el puerto Alvear-Itaquí (Brasil).

Al respecto, destacó que estos puntos de ingreso al país cuentan con el equipamiento necesario para los controles y se presentó oportunamente el protocolo solicitado por Nación. El cual establece que la provincia de Corrientes se encargará de realizar el control de la persona que ingresa con el hisopado nasofaríngeo, el método de test rápido.