Fuerte posteo de Gianinna dedicado a Diego Maradona por su cumpleaños

A casi un año de la muerte de Diego Maradona, Gianinna compartió sus sentimientos en las redes en el día que su papá cumpliría 61 años y dio detalles de cómo atraviesa este momento sin él.

“Tocaste el cielo con las manos y hoy lo habitas. Desde donde estés, sólo deseo que sientas la paz que últimamente no pudiste sentir acá. Mi mundo quedo vacío sin vos. Estés donde estés, estás conmigo. No te siento todo el tiempo, pero sé que estás. Sé que me escuchás y también sé que me guías. Ver todo desde arriba debe ser mortal. Te abrazo fuerte”, comenzó diciendo la hija del Diez y Claudia Villafañe en Instagram.

Luego, se despechó con una fuerte frase:“Más personas conozco, más quiero al perro que no tengo. Me guardo cada uno de nuestros momentos. Tan único e inigualable. Nuestras charlas, nuestros llantos y alegrías. Mi persona que todo lo podía, que me podía”.

“Celebro el amor que te dimos, lo que nos disfrutamos. Mamá, Dal y tus nietos te recordamos cada día, te hacemos presente en cada anécdota, recuerdo, que nos lleva a reírnos y sentirte un poquito más cerca. Te seguimos viendo con el mismo amor que siempre, nosotros solos sabemos lo que vivimos. Nadie nos contó quién eras. Lo vivimos juntos”, agregó, junto a una foto en la que se la ve de pequeña dándole un piquito a su padre.

En cuanto a cómo la atraviesa en el cuerpo su ausencia, remarcó: “Te extraño con toda mi fuerza, a más no poder. Es cada día un poco más insoportable la vida sin vos. Los días que no veo quién soy, que no apago la radio y todo me desborda, te necesito aún más. No hay día que no piense que carajo haces allá. Por qué me dejaste en este mundo de mier…. No te entiendo, una vez más”.

