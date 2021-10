El proyecto de voto joven acorralado por las disidencias y el tiempo de las urnas

El proyecto que propone que los correntinos de 16 y 17 años puedan votar llegó al Senado de la Provincia esta semana, y ya se encontró con escollos que superar. Además de los legisladores que pusieron sobre la mesa el debate respecto a la obligatoriedad, se suma el hecho de que de quedan pocas sesiones y en el medio está el último tramo de la campaña electoral.

Hay que recordar que el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial estaba durmiendo en la Legislatura hace más de un año, sin embargo, hace una semana la Cámara baja lo aprobó por unanimidad y volvió a reaparecer como tema de la agenda política.

Arribó al Senado días atrás, pasó a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y hasta ese momento desde el oficialismo se expresaban optimistas de su pronta aprobación.

Sin embargo, los dichos del senador provincial y exgobernador Ricardo Colombi fueron determinantes para poner en duda su avance, al postular que el voto joven debía ser obligatorio. Le siguieron voces del mismo oficialismo que abrían el paraguas y dejaban abierta la posibilidad de patear la votación al año que viene.

Aunque también desde este sector surgen posturas contratrias a lo señalado por Colombi, aseguran que la “obligación” de votar es para los mayores de edad, y no así para los jóvenes de 16 y 17 para quienes sería voluntario, como ya ocurre en el caso de quienes ya cumplieron 70 años.

El propio gobernador Gustavo Valdés se refirió al asunto y pidió que dejen de demorar las cuestiones indispensables para las mujeres y los jóvenes.

“Son excusas para no aprobar la ley, hay que darle la posibilidad a los jóvenes de que, en caso de querer hacerlo, entre 16 y 18 años puedan votar como lo hacen en las elecciones nacionales”, sostuvo el mandatario, en declaraciones a Radio Sudamericana, en referencia a lo planteos hechos por algunos senadores como Ricardo Colombi.

También se expresó respecto al planteo de que si un joven de 16 años puede votar, debería también poder ser elegido. “Quien elige no puede ser elegido hasta que no cumpla con lo que dice la Constitución de la Provincia de Corrientes y nosotros no la podemos modificar excepto por una reforma constitucional. Para eso hay que reformar la Constitución y, por ejemplo, en donde dice que para ser senador de la provincia hay que tener 30 años, no podemos tener un senador -modificando la ley- con 16 años. Entonces creo que hay que acompañar los extremos que establece la ley, abrir la mente y permitir que los jóvenes tengan los mismos derechos a votar, así como lo establece la ley nacional así en la ley provincial”.

Y de inmediato, descartó de plano la posibilidad de una reforma de la constitución provincial.

Contrarreloj

En definitiva, el proyecto de voto joven está en comisión y deberá se tratado en las próximas semanas. Aunque desde las bancas oficialistas aseguran que tienen los números para aprobar, la voluntad de la mayoría iría por el lado de acercar posiciones y alcanzar consensos.

A las necesarias negociaciones, se suma el escaso margen de tiempo si consideramos que por delante hay cuatro sesiones ordinarias y en el medio hay dos semanas claves en lo que representa el cierre de la campaña rumbo al 14 de noviembre.

Vale señalar que la Legislatura sesionó mucho menos porque la mayoría estaba abocada, primero al proselitismo previo a los comicios provinciales, luego para las Paso y ahora de cara al último turno electoral del año.

(HM)