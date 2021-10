Huracán Corrientes disputa el Nacional y el Regional

En una doble jornada prevista para esta mañana en el estadio José Antonio Romero Feris del barrio Berón de Astrada, Huracán Corrientes jugará por el torneo de Primera División Nacional de Clubes Senior 2021, y también lo hará por el Regional “Clausura” de esta categoría. Desde las 11, el equipo Azulgrana recibirá a Güemes de Santiago del Estero por la tercera fecha del Grupo C del certamen nacional, que tuvo por adelanto el triunfo de San Martín de Tucumán por 2 a 1 sobre Central Córdoba, partido que se jugó en la capital santiagueña, mientras que Chaco For Ever quedó libre.

Esta será la segunda presentación de Huracán Corrientes en el certamen, ya que tuvo jornada de descanso en la primera fecha, y en su debut goleó 5 a 2 a For Ever, cediendo el conjunto chaqueño la localía al no poder disponer del estadio Juan Alberto García.

Como preliminar, desde las 9, Huracán Corrientes enfrentará a Águilas F. C. por la tercera fecha del Regional “Clausura”, clasificatorio a las instancias finales del cual surgirá un equipo del interior que jugará el torneo de Primera División Nacional de Clubes Senior 2022.

El equipo correntino, que llega al encuentro tras ganar sus dos primeros juegos (venció a For Ever y Deportivo San Cosme), fue el vencedor del torneo Regional “Apertura”.

Los otros encuentros por la tercera fecha serán: hoy, desde las 10, Deportivo Policiales ante Deportivo del Palmar, y el martes a las 21, For Ever frente a Deportivo San Cosme.

Durante la semana se completó la segunda fecha con los encuentros que fueron suspendidos a raíz de la lluvia caída el sábado. En San Luis, Del Palmar venció 3 a 2 a Águilas F. C., mientras que Deportivo Policiales se impuso por 2 a 1 a For Ever, en el encuentro entre equipos de la capital chaqueña.