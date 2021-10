Sin sanción para la docente K

“Si vuelve a la escuela, yo me voy. No podría seguir siendo su alumno”, aseguró ayer Jeremías, de 15 años, el adolescente que había sido increpado por su profesora de Historia, en medio de una clase donde hablaban sobre la gestión del expresidente Mauricio Macri. Según trascendió ayer en la prensa metropolitana, no será sancionada.

A los gritos en la exposición de sus argumentos, la docente de la Escuela Técnica Nº 2 de La Matanza, Laura Radetich (59), le dijo: “¿Qué te creés, que porque tiene ojitos celestes no va a robar? ¡Te robó el futuro!”.

Hablaban de las diferencias entre Macri y la expresidenta y actual vice de la Nación, Cristina Fernández.

Hubo más. Y con el agravante de que la estaban filmando y el video se viralizó: “Perdió, gracias a Dios perdió. Perdió porque atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos ¿Entendés o no? ¿Pensás que el pueblo es boludo?”, insistió la docente.

Ayer la prensa metropolitana dio a conocer que la mujer no recibirá sanciones por el entredicho en el aula, con lo cual podría recuperar sus horas frente al curso.

