Cristian U quebró en llanto al recordar la muerte de su padre

Súper sensibilizado y exigiendo Justicia, Cristian U dio un móvil para Nosotros a la mañana donde pidió que se esclarezca por qué no llegó la ambulancia para atender a su padre, luego de descomponerse en su casa. Un video del momento en donde luchaba para que su padre llegue a la guardia de un hospital conmovió a todos en las redes.

“Todavía no sabemos qué le pasó, todavía no nos entregaron el cuerpo de la morgue. Era un tipo sano que había llegado con su mujer de cenar”, empezó contando, en el ciclo del Pollo Álvarez.

“Lo encontré tendido en la cama, se había orinado, estaba medio violeta pero con temperatura en el cuerpo. Intenté hacerle RCP como pude, pero no reaccionaba”, rememoró, emocionado.

“La policía me dijo que no me lo podía llevar, pero yo lo cacé… Imaginate lo que es 80 kilos muerto para una persona, más allá de la contextura física de cada uno. Él estaba desnudo, así que lo tuve que tapar con una colcha para que no se me escape. Yo gritaba por los nervios y porque intentaba sacar la fuerza”, relató, quebrando en llanto.

“Los polis, buena onda, pero ninguno me dio una mano, tomó un pie. Los polis miraban de afuera, ninguno nos ayudó”, señaló, en alusión a la actitud de los efectivos policiales que estaban en su casa.

Así el ganador de Gran Hermano fue detallando la negligencia que hubo en el trato médico que, él cree, hubo hacia su padre. “Cuando llegamos al hospital Argerich el que manejaba la ambulancia solo nos miraba”, contó.

“Nos abre alguien de seguridad del hospital y le digo ‘tengo a mi viejo muerto, llamá a un médico’. Se me quedó mirando y ahí es cuando pido que saquen el teléfono y comiencen a filmar la situación”, dijo, sobre el video que se viralizó.

“Los médicos me dijeron que trataron de reanimarlo, le pusieron electroshock, levantó signos vitales pero se volvió a ir. ‘Lo siento mucho’, me dijeron. A lo mejor si la ambulancia llegaba por ahí podían reanimarlo”, remarcó, sensibilizado.

“No es por prender fuego a nadie, pero es la realidad. Lo primero que se me presenta es la imagen del titular del SAME diciendo ‘tenemos la última tecnología, llegamos en 6 o 7 minutos a tu hogar’”, repitió.

Ciudad.com.ar