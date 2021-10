La controvertida defensa de Beligoy por la polémica expulsión de Rojo

La temprana expulsión de Marcos Rojo por doble amarilla en el Superclásico entre River y Boca dejó mucha tela para cortar en el post partido.

Una jugada que desvirtuó el desarrollo de los 90 minutos y que le permitió al equipo de Marcelo Gallardo dominar a su rival de punta a punta en el Monumental. Y en medio de toda la polémica, hoy apareció la primera voz oficial sobre el arbitraje de Fernando Rapallini.

"Fue el Superclásico menos polémico de los últimos 10 años. No tuvimos que andar revisando ni justificando jugadas polémicas dentro de las áreas. Me parece que eso es positivo y no estamos con una discusión grande hoy en día", declaró Federico Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje, en diálogo con Sportia, justo antes de ingresar al predio que la AFA tiene en Ezeiza.

Y agregó: "Nosotros tenemos las consideraciones suficientes como para poder soportar esa decisión. Uno estuvo 30 años en un campo de juego, 15 en Primera División y sabemos que hay temperatura y termómetro. Esa es una cuestión que vamos a hablar con Fernando (Rapallini). Reglamentariamente está avalado. Después hay cuestiones que analizamos puertas para adentro porque podemos tener distintas miradas y discutir estas jugadas para tener un aprendizaje más amplio".

En pocas palabras, lo que quiso decir Beligoy, quien sabe que en Boca hay mucha bronca, fue que la expulsión a Rojo pudo haber sido prematura, primero por la magnitud del partido y después por el poco tiempo transcurrido. "Las leyes de juego hay que respetarlas y ejecutarlas, Fernando (Rapallini) lo hizo y está bien. Después podemos tener interpretaciones que te dan esa libertad, pero hay consideraciones para soportar la decisión", remarcó.

"Todavía no hicimos una devolución de la planificación en la que le vamos a decir a Fernando (Rapallini) lo que creemos y pensamos. El partido tuvo esta jugada, que fue importante pero no tuvimos que andar discutiendo otras cuestiones. Corres eso y no pasó absolutamente nada", concluyó.

TyC Sports