Bruno Colombo, subcampeón argentino juvenil en Resistencia

El atleta correntino Bruno Colombo (18 años) se consagró subcampeón en el 50° Campeonato Argentino juvenil sub-20 que durante el fin de semana pasado se desarrolló en polideportivo Jaime Zapata de la ciudad de Resistencia (Chaco). El oriundo de Mocoretá cumplió el recorrido de los 5.000 metros con tiempo de 15 min, 44.88 segundos.

El campeón de la prueba fue el bonaerense Germán Vega con un tiempo de 15 minutos, 29.22 segundos. Completó el podio Julián Morales de Chubut, quien registró 15 minutos, 47.92 segundos.

“Quién diría que se me daría este loquito sueño que tenía. Hoy más que nunca puedo decir que valió la pena tanto esfuerzo y dedicación que metí en cada entrenamiento” escribió anoche en sus redes sociales el joven atleta correntino.

Luego describió las situaciones que tuvo que atravesar para poder estar presente en la vecina ciudad y poder competir. “Por un momento dije ‘ya fue el torneo en Chaco’, ya que no podía conseguir alojamiento ni tampoco el presupuesto para venirme, por desgracia soy medio loquito y me vine con la plata que había ganado el fin de semana pasado en una carrera de 10 kilometros, y unas 3 horas antes de tomarme el colectivo me avisaron que si me iban a ayudar con una parte del presupuesto que necesitaba. Lo otro salió todo del ahorro que tenía para irme en unos dias a Bariloche de viaje de egresados, de todos modos la ayuda que me dio el municipio fue un gran suspiro porque estaba en la nada. Lo único que quería era competir” expuso Colombo.

Finalmente y luego de los agradecimientos, en los que incluyó que recibió tres zapatillas de obsequio para entrenarse, escribió: “Ojalá algún día pueda subir al podio con una remera con sponsor, no pido mucho, un granito de arena entre todos termina siendo un montón al final” solicitó Bruno Colombo.