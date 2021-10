El torneo Regional “Apertura” fue para Huracán Corrientes

Huracán Corrientes obtuvo de forma invicta el torneo Regional “Apertura” clasificatorio a la Liga Nacional de Clubes Senior 2022, al golear 8 a 2 a Deportivo Del Palmar, en uno de los partidos que se disputaron ayer en el estadio del Barrio Berón de Astrada por la quinta y última fecha del certamen.

Los goles del conjunto “azulgrana” fueron convertidos por Ricardo Zárate Aguirre (3), Hugo Sandoval (2), Alfredo Villegas, Juan Mierez, y Aníbal Zibelman.

En tanto que a primera hora, Deportivo Policiales de Resistencia superó 6 a 0 a Deportivo San Cosme, y finalizó en la segunda posición del torneo, que se deberá completar con el partido entre Águilas F. C. de Corrientes y For Ever, diferido por la participación del conjunto chaqueño en la Liga Nacional de Clubes Senior 2021.

El “Azulgrana” ya sacó boleto para las finales de los diferentes regionales que se disputará en diciembre en la ciudad puntana de San Luis, que clasificará al campeón para la Liga Nacional Senior 2022. Huracán Corrientes finalizó el Regional con 13 puntos; Deportivo Policiales fue su escolta con 11. For Ever, que debe un juego suma 6 unidades; Del Palmar terminó con 4; Aguilas F. C. reúne por el momento 3, y cerró la tabla Deportivo San Cosme con 1.