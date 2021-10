Luciano Castro y Flor Vigna, a los besos en un gimnasio

Flor Vigna y Luciano Castro estarían de novios y no tendrían problemas en mostrarse juntos. El actor y la bailarina fueron vistos a los besos en el gimnasio y ya se filtró la primera foto.

Maite Peñoñori contó en LAM que Castro y Vigna están viviendo un romance. “Ella es Flor Vigna”, anunció la angelita tras jugar al enigmático y provocó el grito de sus compañeras.

Ángel De Brito agregó que “Luciano Castro y Flor Vigna. Dos bombas atómicas, De los mejores lomos de Argentina. Quedaron tan sorprendidas que están mudas”.

“Ayer Maite cuando iba para La Academia me dijo que tenía otro romance, pero cuando me lo contó tuve que frenar. El romance no está blanqueado pero casi. Contá la situación, Maite”, pidió el conductor.

Peñoñori dijo que fue “en un gimnasio que da al río, por Vicente López. Una cadena de gimnasios. Ella suele entrenar ahí con Juli Puente y casualmente Luciano Castro empezó a entrenar ahí”.

“En redes sociales no se siguen. Así que si el tiroteo empezó oor ahí, no dejaron rastros. El viernes estuvieron juntos, se fueron los dos en la camioneta de él y estuvieron a los besos en el gimnasio frente a otras personas.Dije no puede ser. Me puse a chequear y da todo, estuvieron ahí”, explicó.

De Brito indicó “vamos con las pruebas. Esta fue la primera foto que apareció, se vio el fin de semana. A Luciano Castro lo reconocimos con su camioneta, pero nadie se percató de quién era la chica de gorrito. Podía ser cualquiera porque está camuflada, pero cuando se sabe que es Vigna…".

“La dejó a las once de la mañana. Si uno hace zoom en las zapatillas de ella, se ve que son las mismas que ella utiliza siempre para entrenar. Con lo que me contaron dos fuentes que los vieron más eso”, cerró Maite.

PrimiciasYa