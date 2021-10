Masterchef 3: una medallista olímpica y una actriz muy popular, las primeras confirmadas

Cada vez falta menos para el comienzo de la tercera temporada de Masterchef Celebrity, el reality que ha logrado obtener altos índices de audiencia por la pantalla de Telefe. Santiago del Moro estará al frente del programa con el jurado integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, que por estos días también evalúa a los participantes de Bake Off. La fecha prevista del estreno es para noviembre.

La primera famosa confirmada es Paula “Peque” Pareto, la judoca campeona olímpica. La deportista se retiró en los Juegos Olímpicos de Japón, tras 16 años en la élite mundial, un recorrido que incluyó 13 medallas panamericanas (seis oros), tres en Panamericanos (un oro), tres en Mundiales (un oro) y dos en Juegos Olímpicos (oro en 2016 y bronce en 2008).

Ahora Paula está en una nueva etapa de su vida: se enfocará en mostrar su talento para cocinar en la televisión y también se dedicará a su profesión, la medicina. “Ahora que rendí Traumatología y Ortopedia y que me falta poco para terminar la residencia. Voy a hacer más vida familiar, porque entre mis obligaciones y, sobre todo la pandemia, he estado muy alejada. No quería arriesgar, en especial cuando me preparaba para torneos. Más liberada de la parte competitiva será momento de disfrutar de otra forma”, aseguró en una entrevista.

La segunda famosa confirmada para Masterchef Celebrity es Catherine Fulop, la querida actriz y conductora venezolana que ya tiene mucha experiencia en los medios, pero esta será la primera vez que participe en un reality de cocina. En marzo pasado, la esposa de Ova Sabatini y madre de Oriana y Tiziana obtuvo la ciudadanía argentina. “Amo Argentina que me dio lo más bello que tengo, ustedes, aquí está mi hogar”, aseguró al celebrarlo en las redes sociales.

Telefe también convocó a figuras del espectáculo y del periodismo, como Gastón Soffritti, Tití Fernández, Paulo Kablan, Denise Dumas, Luisa Albinoni y Joaquín Levinton. Además, se sumarían Mery del Cerro, Juariu y Charlotte Caniggia. En total, 16 concursantes participarán del reality gastronómico más exitoso de la pantalla chica.

Por otra parte, trascendió que la producción está en negociaciones para contar con un personaje que podría atraer la atención de los televidentes y ser tendencia en cada emisión. Se trata de María Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, tal como lo informó la periodista Marina Calabró en su columna de espectáculos en el envío radial Lanata sin Filtro (Radio Mitre).

“Siguen en negociaciones con la mamá de Lionel Messi. Me decía ayer un productor me decía que vienen negociando desde junio y que ‘todavía no la damos por cerrada. Tenemos cierta esperanza’”, contó la panelista. Asimismo, y siempre teniendo en cuenta su conversación en off con la producción, explicó: “Celia quiere estar, pero tiene algunos problemas de agenda, de calendario: tiene muchos viajes programados por el hecho de tener familia en el exterior”.

Cabe recordar que el ganador de la segunda temporada fue Gastón Dalmau. En una definición reñida, el ex Casi ángeles se impuso a Georgina Barbarossa y obtuvo un premio de 1.2 millones de pesos. Mientras que en la primera temporada se coronó Claudia Villafañe, quien se impuso en la final frente a Analía Franchín.

Infobae