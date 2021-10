Cochis: la clasificación al reducido “sigue dependiendo de nosotros”

Boca Unidos cerró la seguidilla de tres partidos en ocho días con la derrota en San Francisco, donde el domingo a la noche cayó ante Sportivo Belgrano por 2 a 0. El resultado relegó al equipo correntino en la lucha por ingresar a los playoffs por el segundo ascenso a la Primera Nacional, ya que actualmente ocupa la décima posición en la zona B del torneo Federal A.

Uno de los jugadores “aurirrojos” que está volviendo de una lesión y busca su mejor ritmo futbolístico es Germán Cochis, quien ingresó en la etapa complementaria en el interior cordobés junto con otros compañeros buscando revertir un resultado que ya no se alteró.

“Lo que marcó el partido fueron esos goles al final del primer tiempo y al comienzo del segundo que fueron claves para que ellos pudieran jugar más tranquilos”, señaló Cochis ayer en comunicación telefónica con el programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).

Desmenuzando el encuentro, dijo que “la primera mitad fue pareja, más allá de que ellos tuvieron situaciones más claras que nosotros. Luego pegaron en los momentos justos y revertir eso se nos hizo muy difícil, porque se hicieron sólidos atrás. Hay que reconocer que ayer en gran parte del partido nos superaron, sobre todo en orden, en equilibrio, en ese tipo de cosas”, reconoció.

“Ellos estuvieron desde mi punto de vista siempre muy ordenados, con mucha actitud, no dieron espacios. Creo que a partir de esos goles que hicieron trataron de cuidar el resultado y de llevarse la victoria, porque era la última chance que tenían para aspirar a algo”, agregó.

El cordobés manifestó que al partido “lo preparamos de la mejor manera, pero lamentablemente no se pudo dar” un resultado favorable. “Estamos mal porque queríamos ganar; sabíamos de la importancia de este partido; también que el rival no venía bien pero que volvía el público y eso los podría motivar a buscar la victoria que necesitaban”.

“Más allá que parezca todo negativo ahora porque estamos a dos puntos del último que clasifica, es decir a un partido ganado, y parece difícil con 12 puntos en juego, la realidad es que depende de nosotros, más allá de que parezca una frase hecha”, manifestó quien unos años atrás era considerado una de las grandes promesas del fútbol cordobés.

Cochis indicó que “a medida que pase la semana se va a ir yendo el enojo y el fastidio por no haber logrado el resultado que fuimos a buscar, porque además todavía tenemos chances, con rivales directo en la lucha del objetivo como Defensores de Pronunciamiento, después (Defensores de Villa) Ramallo y Unión de Sunchales, que son equipos que están ahí con nosotros y que también tienen que jugar entre ellos, así que puede ser para cualquiera, pero nosotros vamos a buscar ganar todos los partidos que nos quedan”.

“Es feo tener que estar viendo los resultados de los otros equipos, así que vamos a tratar más que nada de concentrarnos en lo nuestro, porque no sirve de nada si nosotros no ganamos, así que este domingo tenemos que ganar sí o sí para tener los tres puntos, y si después los otros resultados no se dan eso no depende de nosotros. Continuamos ilusionados que podemos lograr el objetivo de entrar al reducido”, precisó.

Público

“Más allá de que fue un resultado negativo (el de San Francisco), veo bien la vuelta del público a las canchas porque se vive otro ambiente, otro clima, el folklore del fútbol, con los tambores y los gritos. Ahora tengo muchas ganas de jugar y ver cómo es con gente la cancha de Boca Unidos, pero creo que es algo positivo, a quién no le gusta que haya gente en un partido de fútbol”, opinó Cochis.