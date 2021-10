Flor Vigna confirmó su romance con Luciano Castro: "Nos enamoramos"

Un día después de que explotó el romance de Luciano Castro con Flor Vigna, lejos de desmentirlo, la bailarina y actriz confirmó la relación de dos meses que mantiene con el actor.

"Estamos juntos y estamos muy bien. Nos conocimos en el gimnasio y empezamos a hablar por qué nos llamaron para una serie en el verano. Yo no la voy a poder hacer por qué sacó mi música", comenzó diciendo la actriz en declaraciones a PrimiciasYa.

Y agregó: "Seguimos hablando después de esta propuesta y nos enamoramos, estamos hace dos meses ya. Todo va perfecto".

Sobre la gran repercusión que tuvo la noticia, Vigna señaló: "Tratamos de dejarlo para lo más adelante posible, pero sabíamos que en algún momento esto iba a pasar".

Por último, contó qué es lo que más la enamoró del ex de Sabrina Rojas: "Es muy motivador y me cuida mucho, estamos muy bien y me encanta como es él".