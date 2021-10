Así funcionarán los servicios municipales para el viernes 8 y el lunes 11 de octubre

La Municipalidad de Corrientes informa acerca del funcionamiento de los distintos servicios que habitualmente se prestan a la ciudadanía. En esta oportunidad, por tratarse de un feriado puente el próximo 8 de octubre y de que el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se traslada al lunes 11, algunos servicios funcionarán con servicios de guardia.

Tal como se informó desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable comunal, el viernes 8 por la mañana no habrá servicio de recolección de residuos, pero si por la noche. En tanto que, el lunes 11, el turno mañana se realizará con total normalidad, no así el de la noche, que no habrá servicios, por lo que se solicita a la ciudadanía no sacar la basura. El sábado se continúa con el recorrido por los barrios servidos por la mañana y el domingo por la noche como es habitual.

El área confirmó que también funcionarán los Puntos Verdes, y se dispondrán de guardias de barrido y arbolado urbano, así como también en el área de inspección de contralor ambiental e higiene.

La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) no atenderá ambos días, ni el viernes 8 de octubre ni el lunes 11. Se recuerda a los vecinos que están habilitados los medios de pago electrónico a través de la página https://acor.gob.ar/

Mientras que el Tribunal de Faltas Municipal funcionará los dos días mencionados con una guardia que atenderá en horario corrido, de 9 a 15, sólo para trámites de secuestros comunes. Dichas multas podrán abonarse en la receptoría de la Caja Municipal de Préstamos que funcionará en la misma dependencia del Tribunal de Faltas.

Vale recordar que los trámites de secuestros graves, tales como los relativos a alcoholemia, solo son tratados en los respectivos juzgados administrativos, en días hábiles.

CEMENTERIOS

La Dirección General de Defunciones, tanto el viernes 8, como el lunes 11 funcionará con personal de guardia en horario corrido de 8 a 18 en la oficina ubicada en el Palacio Municipal (25 de Mayo 1132).

En los cementerios municipales San Juan Bautista y San Isidro estarán permitidas las visitas, para lo cual deberán solicitar turnos a través de la página web https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos también a través del 0800-5555-6864. Se recuerda que en ambos espacios se continúa aplicando el protocolo covid-19, se solicita mantener distancia y el uso del barbijo es obligatorio.

Por su parte, ambos días, la Subsecretaría de Transporte también trabajará con guardia para inspecciones, tal como es habitual; mientras que no habrá cobro del estacionamiento medido. En cuanto a los trámites por la tarjeta SUBE, se informó que no habrá actividad en los Puntos de Atención dispuestos por la comuna, razón por la que el sistema tampoco otorgó turnos previos.

CENTROS TURÍSTICOS

Los centros de atención turística ubicados en la Punta Tacuara atenderán de 8 a 23; en la Terminal, de 8 a 14; en plaza Vera de 8 a 20 y en la plaza Cabral de 8 a 14.

Las Ecobicis estarán disponibles en Punta Tacuara de 9 a 18 horas. Los interesados (mayor de 18 años) deben acercarse con su DNI. En caso de ser menores de edad, a partir de los 12 años es requisito imprescindible ser acompañados por un mayor de edad durante el recorrido (madre o padre) acreditando al momento de presentar el DNI.

FERIAS Y MERCADOS

Las Ferias de la Ciudad se desarrollarán de manera normal el viernes 8 en los Barrios Berón de Astrada (plazoleta Los Inmigrantes, en Sarmiento y Aviador Fernández); y Ferré al lado del SAPS Sussini, (por Chaco, entre 3 de Abril y Rivadavia). Mientras que el lunes 11 harán lo propio en el barrio 17 de Agosto, frente a la escuela 955, y en el barrio San Gerónimo (Parque Eucaliptal).

En tanto que el Mercado de Productos Frescos atenderá el viernes en el horario normal de 7 a 13, y de 17 a 21 (el lunes permanecerá cerrado) y el Abasto (El Piso) en horario normal el viernes y el lunes hasta el mediodía. En tanto que el Paseo de Compras abrirá normalmente de 8 a 21.

También se dispondrán guardias en el servicio de emergencias (ambulancias), y en las áreas de Tránsito, Transporte, y Guardia Urbana. Mientras que no abrirá el Centro Emisor de Licencias ni las demás oficinas administrativas.