“Unidos por Solari” cerró la campaña con un acto que presidió Perucho Cassani

Los dirigentes de Encuentro Liberal (ELI) de toda la provincia, encabezados por Perucho Cassani, acompañaron a la candidata a intendente de Mariano I. Loza, Zulema Fernandez y equipo, en una multitudinaria caravana por el pueblo que culminó con un acto donde quedó plasmado el compromiso de la alianza “Unidos por Solari” con cada vecino.

Desde allí, Cassani brindó un mensaje optimista y esperanzador sobre el futuro de la localidad.

Tras hablar de la “evolución” que marca el paso del tiempo, “de la que Mariano I Loza no puede quedar atrás”, mencionó que las mujeres tienen un don especial. “Zulema sabe que hay cuestiones a solucionar ayer y que esas cosas no se harán solas. Hay que gestionar. Hay que salir a buscar, no quedarse a esperar”.

“Hay un gran equipo -acotó- que acompañará cada paso: legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo… Otros intendentes, concejales, especialistas en cada tema… Somos muchos, los que vamos a ser apoyo y fuerza para cada meta”, aseguró.

“Ya la hemos visto trabajar en el municipio. Tuvo un gran maestro. Estoy seguro, que Alejandro Parodi, la guiará por los mejores caminosy tantos otros que lucharon para que ELI sea sinónimo de respeto y calidad de gestión”, recordó luego.

Para cerrar su alocución dijo: “No vengo a desearle suerte a Zulema y Alejandra, vengo a decirle a cada vecino, que el domingo, cuando vaya a votar: piense en los cambios que con Zulema van a lograr en esta hermosa municipalidad. Vengo a pedir una oportunidad”, concluyó.

Al acto asistieron los diputados de ELI Horacio Pozo y Lucía Centurión, el candidato a diputado nacional Carlos Gatti, el intendente de Perugorría Juan Ramón Castellanos, entre otros referentes provinciales.

De esta manera, se baja el telón de la campaña tras el empate de las últimas elecciones. “Es la fiesta de la democracia” dijo Perucho Cassani.