Viviana Canosa: "Por primera vez en mi vida sentí que podía morirme"

Después de que el 15 se septiembre guardó reposo por expresa prescripción médica, este jueves Viviana Canosa volvió a la pantalla de A24. En una apertura titulada “Se dice de mi”, la conductora habló de lo que le sucedió en los últimos días.

“No tengo nada preparado, así que voy a improvisar. Qué extraño que es volver, qué agradecida que estoy. Fueron semanas, días, muy difíciles y a la vez fue un extraordinario viaje en el momento más intenso de mi vida personal”, dijo Canosa.

“¿Por dónde arranco para que sepan la verdad? Fue la primera vez que no me importaba el qué dirán. Lo que pasó es que casi me muero. No por Covid. Estaban tan preocupados por si tenía o no Covid, algo que me dio mucho dolor porque parecía una caza de brujas. Si hubiera tenido Covid lo hubiera contado. Ojalá hubiera sido eso porque sería más fácil", expresó.

En tanto, en relación con su estado de salud, explicó: "Pasaron los días, me hice estudios. Llamó al canal y les digo que no tengo Covid, que los PCR dieron negativos, lo mismo los estudios de sangre, sí mi tos era muy nerviosa y tenia mucho que ver con el barbijo que a los alérgicos nos complica".

"Llamó al canal y digo: '¿qué hago?' Y me dijeron que me quedé unos días más y así que me quedé. Apagué el teléfono y me descompensé. Como el tipo que da la guerra, yo di peleas tremendas como enfrentarme al Gobierno, la batalla de aborto, que una moto me pase por encima y lo naturalicé. Una locura", reflexionó.

"Es como si fuera un celular, a mi no se me gastó la batería, se me quemó el cargador. Sentí que podía morirme", graficó la conductora. Y agregó: "No sabía cómo contar que me estaba muriendo porque no hay un diagnostico que diga las cosas. Había desconectado de mí. Fueron semanas de mucho dolor porque no tenia un diagnostico claro, pero un día te sentías bien otro mal. Estoy llena de vitaminas, me siento incómoda, pero estoy sana".

Por otro lado, también se refirió a la salud de su madre. "A mamá la internaron muchos días después de esto. Yo no había tenido contacto con mamá y los primeros días del Covid los vivió sin ningún síntoma. Ya esta en una sala común y fuera de peligro. Está muy bien".

Por último, reconoció que lo sucedido generó un cambio en su vida. "Yo ya no soy la misma que se fue. Estoy en presencia del aquí y ahora. Soy distinta, me siento distinta. Hay una parte de mi que se murió y se llevó los dolores y las mochilas que no podía soltar".

