Buscan a los dueños de un perro perdido en pleno centro de Corrientes

Buscan a los dueños de un perro encontrado este sábado en pleno centro de Corrientes.

Se trata de un perro cachorro de raza boxer color marrón atigrado. Lo encontraron en la Plaza Cabral de Corrientes Capital.

El sujeto que lo cuida se llama Javier Montenegro y rápidamente inició la búsqueda de su dueño o dueña en redes sociales cuando lo encontraron.

"Mi mamá fue con mi perro hasta ahí y lo siguió de vuelta. Ahí lo notamos perdido y lo agarré", aseguró a ellitoral.com.ar.

Montenegro detalló que "lo tengo en mi casa pero no se lleva bien con el mío, entonces lo tengo en el balcón y no me parece forma de tenerlo".

Como dato de color, Montenegro indicó que "se nota que es bien cachorro, que busca jugar con perros, palomas o cualquier cosa que se mueva".

Su dueño o dueña puede comunicarse con el joven al 3794729507 o bien a través de redes sociales.

