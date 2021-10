Guillermo Coppola aseguró que quiere conversar con Mavys Álvarez

El ex mánager de Maradona, Guillermo Coppola, fue interceptado por las cámaras de A la tarde (América) justo cuando estaba terminando de dar una charla en el America Business Forum de Punta del Este. Se refirió a las recientes declaraciones de Mavys Álvarez, que derivaron en una denuncia por “trata” contra él y el entorno de entonces del Diez.

“Nunca está mal, así pasen cuarenta o sesenta años. Ella sintió y vivió realmente eso”, dijo el ex representante frente al micrófono de Jimmy Castilhos en referencia a las dos décadas que pasaron para que la mujer se animara a hablar de su relación abusiva. Y agregó: “La gente después te dice: ‘¿Cómo estás ahí y no lo veías?’. Hubo mucha gente ahí en Cuba, hubo mucha”.

En ese sentido, Coppola volvió a afirmar que él fue testigo de “una historia de amor”. “¿Qué hago? ¿Lo niego? ¿Invento? No, digo la verdad. Si me llega algo al nivel de la Justicia, olvidate. Voy a ser el primero que se vaya a presentar, no tengas ninguna duda”.

Sin embargo, enseguida hizo referencia a la conferencia que acababa de dar frente a un nutrido público que no había dudado en aplaudirlo. “Tampoco voy a comerme el garrón. Esto te demuestra que no es así. Y yo no sabía lo que iba a pasar, fue una semana dura. Vine y esto me regala la gente. Eso no quiere decir de que si hay una prueba y yo tengo que ir a la Justicia para presentarme, no lo voy a hacer. Que me llamen”, dijo.

Luego, el ex mánager de Maradona se explayó sobre el tema, dejando en claro su deseo de reunirse con Álvarez para aclarar la situación ni bien tenga esa posibilidad. “Lo voy a repetir. ¿Está bien lo de Mavys? Sí. ¿Hizo bien? Sí. ¿Yo niego la relación? No. Quiero decirle a ella, que tengo entendido que quizás viene a la Argentina, que me gustaría conversar, y si me tiene que dar un bife, que me lo dé”, dijo. Y explicó: “El bife en función de decirme: ‘Despertate, estabas durmiendo’”.

En ese momento, Coppola recordó una publicación de la revista Paparazzi que, según dijo, le habían hecho llegar, en la que había aparecido una foto suya abrazado a la madre de Mavys. “¿Qué pasó? ¿Por qué no me diste un coscorrón y me dijiste: ‘Guille, ¿no te das cuenta?’. Yo no le pido perdón, voy a hablar directamente con ella”, señaló el mánager.

¿Qué le diría a Maradona? “Yo hablé de los amigos, de lo que significan para mí, de la vida que viví al lado de él. Siento que no le debo nada. Hoy, 20 años después, sigo recibiendo por ahí algún embate. De todas maneras no importa. Sé lo que sufrió, lo que le costó luchar contra el flagelo de la droga. Lo recuerdo y quiero que descanse en paz”, aseguró.

Y, para finalizar, sentenció: “Diego me regaló cosas inolvidables. ¿Se equivocó? Como todos. Yo también. ¿A nivel de delito? Jamás”.

