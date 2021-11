El mensaje de Zaira en medio de su crisis matrimonial por el conflicto entre Wanda y Mauro

“No quiero meterme, ahora todo sale de algún lado. Yo de ella (la China) no sé qué pensar”. Zaira Nara intentó mantenerse al margen públicamente del escándalo entre Wanda, Mauro Icardi y Eugenia China Suárez. En privado, lógico, apoya a su hermana en la crisis de pareja que atraviesa luego de haberse descubierto que el futbolista se encontró con la actriz en un hotel de París mientras ellas dos compartían un fin de semana en Milán.

Por ese entonces, fue el propio jugador quien alentó a las hermanas para que viajasen por una noche a Italia. Y tanto él como Jakob Von Plessen -pareja de la modelo- se quedarían a cargo de sus siete hijos. Sin embargo, las mujeres se enteraron de la verdad y hoy cada una transita una situación complicada en sus respectivos matrimonios.

El caso de Zaira fue un daño colateral ya que el polista fue cómplice de Icardi: lo acompañó al hotel en el que se encontró con la actriz -en donde, se sabe, le regaló una camiseta rosa del PSG, y demás- y se quedó esperándolo en su auto. Es que los hombres se percataron de que debían regresar juntos a la mansión familiar en París, es por eso que decidió “hacer tiempo” mientras su cuñado veía a la China Suárez.

Al enterarse de esto, la menor de las Nara lo habría echado de la casa que comparten junto a sus hijos, Malaika y Viggo, y -según contaron en Los ángeles de la mañana- por estos días estaría viviendo en el campo. Por caso, en las últimas horas realizó distintos posteos en sus redes sociales en la que se la ve sin su alianza.

La información la dio Andrea Taboada en LAM: “A mí me dicen que ya no están viviendo juntos, y que no estarían compartiendo el hogar, que él está en la casa de campo”. Y en diálogo con Paparazzi, allegados al matrimonio Nara-Von Plessen aseguraron que aunque no están considerando una ruptura definitiva, aunque sí discutieron durante el fin de semana. “Ella está en una crisis con su marido bastante importante por lo que pasó con Mauro Icardi. No puede creer que se haya metido allí”.

Si bien la modelo optó por llamarse a silencio y no hacer ninguna declaración pública sobre su situación marital y tampoco sobre el presente de su hermana y su cuñado, decidió expresarse en su cuenta de Instagram.

“Sometimes people are beautiful. Not it looks. Not in what they say. Just in what they are”, dice la imagen que Zaira Nara compartió en la red social en la que tiene cuatro millones y medio de seguidores. La traducción al español de la frase es la siguiente: “A veces las personas son hermosas. No se ve. No en lo que dicen. Sólo en lo que son”.

En tanto, otras versiones indican que la pareja no está separada -”para nada”, sostuvo Ángel de Brito- y que la conductora no lleva su alianza porque las producciones que realizó para sus redes sociales son posteos comerciales. Por otro lado, hace varias semanas -desde que se desató el escándalo entre Wanda e Icardi, a mediados de octubre- que Zaira no publica fotos con el padre de sus hijos. Hecho que alimenta aún más las versiones de crisis.

Infobae