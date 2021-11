Roberto García Moritán se sinceró acerca de su vínculo con Vicuña y reveló lo que más sufrió de su relación con Pampita

A días de las elecciones del domingo, Roberto García Moritán pasó por el piso de Los ángeles de la mañana y habló de todo: su candidatura política, su amor con Pampita Ardohain y su vínculo con Benjamín Vicuña, el ex de la pareja.

Si bien a lo largo de estos últimos dos años, García Moritán se acercó a la fama de la mano de su relación con la conductora y jurado de “La Academia” de ShowMatch, a través del reality Siendo Pampita se atrevió a mostrar abiertamente su intimidad y dio a conocer su costado más romántico, aun a riesgo de convertirse en blanco de críticas. Un claro ejemplo de ello fue el tema musical que le cantó a su esposa durante una velada romántica, momento que quedó registrado para las cámaras de la serie disponible en Paramount+ y dio lugar a todo tipo de memes y comentarios en las redes sociales. “Fue un acto de valentía, sin dudas. La gente del reality me propone que le haga una sorpresa y yo no sabía qué hacer. Lo que tenía claro es que a Caro no le gusta como canto”, comentó García Moritán, entre risas.

Tras asegurar que está feliz con su presente sentimental, el empresario gastronómico reveló cómo son sus días junto a la modelo y conductora. “Ana duerme bastante y además se porta bien. Tratamos de ayudarnos. Caro me ayuda a mí con lo mío y yo a ella, es un trabajo en equipo. Estamos tan divertidos y agradecidos con lo que estamos viviendo que no nos importa no dormir. No puedo haber elegido mejor madre para Ana”, confesó enamorado.

Mientras advirtió que ya está grande para volver a tener otro bebé, el papá de Delfina, Santino y Ana reveló cómo cambió su vida al lado de una de las mujeres más famosas del país. “Discutimos, somos diferentes, pero el objetivo es el mismo. Me costó la exposición, no estaba acostumbrado a que opinaran de todo: si soy lindo, alto, flaco, pero ya no miro más. Al principio lo sufrí, pero pasaron dos años y ya hoy estoy muy comprometido con lo que hago. Caro me ayudó mucho en esto”, advirtió.

La familia ensamblada que García Moritán y Pampita Ardohain pudieron lograr no sólo incluye a los hijos de ambos, sino también a sus respectivas ex parejas, con quienes tienen muy buen vínculo. “Los chicos son lo más importante que tenemos, y a partir de ahí todo se acomoda. Somos amigos, cada uno tiene su propia familia, pero estamos atentos a ayudarnos en lo que necesitemos”, aclaró en referencia a Benjamín Vicuña y Milagros Brito.

Luego de hablar de las próximas elecciones a diputados y senadores, el candidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio señaló que Pampita lo acompaña en cada paso, así como él hace con su carrera. “Nos fascina tener nuestros mundos separados. Ayer la acompañé a los Martín Fierro de Cable y ella va a hacer lo mismo en la política”, indicó quien advirtió no tener cábalas para las votaciones que se celebrarán este domingo.

Infobae