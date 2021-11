Los exfuncionarios intentaron aliviar la situación de Macri

El exministro de Defensa macrista Oscar Aguad y el exsecretario de la Presidencia Fernando De Andreis buscaron ayer acompañar la estrategia judicial de Mauricio Macri en la causa en la que se lo investiga por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Aguad sostuvo que el expresidente estaba al tanto de los reclamos de las víctimas porque él mismo se los había informado y entregó dos escritos, uno de los cuales era un punteo de esos pedidos que él había escrito y remitido al exmandatario, indicaron fuentes judiciales.

Según explicó, él había encabezado una reunión con un grupo de familiares en la base naval de Mar del Plata el 25 de enero de 2018. La reunión con Macri en Casa Rosada tuvo lugar el 4 de febrero. En esa oportunidad, Macri les anunció que se ofrecería una recompensa para quien aportara datos que permitieran localizar al submarino. Hacia más de 80 días que la nave estaba desaparecida.

El escrito, que para la defensa de Macri podría tener valor, tiene el punteo que armó el Ministerio de Defensa tras la reunión del 25 de enero en donde se planteaba la necesidad de no abandonar la búsqueda del submarino, contratar equipamiento para rastrillarlo, asistir a los hijos de los marinos desaparecidos, instrumentar el pago de una recompensa y concretar un reconocimiento a las víctimas. Hay agregados de puño y letra de Aguad, que él mismo pidió peritar para corroborar no sólo su grafía sino que afirmó que podrían autentificarse que fueron hechos en aquella fecha.

Los familiares pusieron dudas sobre sus dichos, hablaron de “contradicciones” e incluso no descartaban denunciar a Aguad por falso testimonio luego de estudiar la declaración, según adelantó a Infobae el querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos. La sospecha para los familiares está en cuándo el ex ministro dijo haberle informado a Macri de sus reclamos y el pedido de recompensa.

No obstante, Tagliapietra señaló: “A Aguad lo aprovechamos para preguntarle muchas cosas, pero respecto del espionaje ilegal dijo que no sabía absolutamente nada”. Fue la primera vez que los familiares querellantes lograron verse cara a cara con el ex encargado de Defensa. En la causa por la desaparición del submarino, que tramita ante la justicia de Caleta Olivia, Aguad había declarado por escrito. Aquí, el ex funcionario había intentado declarar por zoom porque estaba en Córdoba al momento de la citación, pero el juez Bava no lo autorizó.

Por su parte, De Andreis afirmó que la Casa Militar, que estaba bajo su órbita, no ordena tareas de inteligencia ni investigación respecto de las personas con las que se reúne el presidente. Subrayó que Macri y su familia recibían amenazas permanentemente. Pero tanto él como Aguad coincidieron en señalar que los familiares de las víctimas del submarino hundido no podían representar un peligro para el entonces jefe de Estado. Los testimonios de los ex funcionarios habían sido solicitados por el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri, en el marco de la indagatoria que tuvo lugar hace una semana en Dolores. El juez Martín Bava, cuestionado por Macri, lo dispuso al día siguiente. El ex presidente asegura que nunca espió a nadie y que esta es una causa política.

