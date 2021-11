Flor Vigna rompió el silencio sobre su feroz pelea con Nico Cabré: "Lo sufrí"

En el raid mediático en medio de su lanzamiento como cantante, ahora Flor Vigna removió el pasado y habló de su feroz pelea con Nicolás Cabré cuando trabajaron juntos en la novela de PolKa 'Mi hermano es clon'. Se trata de aquella ficción que protagonizaron junto a Gimena Accardi durante el año 2018, y que marcó el primer protagónico de la ex Combate.

Lo cierto es que en una charla íntima con Ángel de Brito, en LAM, pasearon por diversos temas hasta llegar a los cruces que Flor Vigna supo enfrentar en la pista de ShowMatch con una de las jurados de ese entonces: Laurita Fernández, quien ya salía con Cabré. Resulta que Laurita había estallado de furia tras unos posteos de la flamante protagonista, donde se mostraba en la cama con el actor. Claro que se trataba de promocionar la ficción que estaban protagonizando. Fue a raíz de eso que el tema derivó en la feroz pelea que mantuvo con su compañero de tira.

"Yo lo sufrí un montón porque era mi primer protagónico... Se hablaba de dos minas disputándose a un chabón y era un garrón", se sinceró Flor Vigna sobre aquella pésima experiencia.

Y hasta confesó que no había hablado ante del tema por miedo a quedarse sin trabajo. "Yo nunca hablé mucho del tema por miedo a no laburar tanto. Yo no comparto para nada los modos de laburar de él. Lo han dicho muchos", reveló refiriéndose a Nicolás Cabré sobre la mala relación que desencadenó una feroz pelea, al punto de sólo dirigirse la palabra durante las grabaciones de sus escenas.

Al tiempo que agregó un tanto enigmática, sin querer explayarse demasiado sobre el tema "Entiendo que cuando uno tiene una trayectoria, se lo agasaja mucho y se lo pone en el lugar de celebrity, y hay cosas que les resultan más normales", en clara referencia a Nicolás Cabré.

PrimiciasYa