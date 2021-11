Finalizó el plazo para que se compre el remedio más caro del mundo a un niño correntino

Terminó ayer el plazo de 20 días hábiles para cumplir la sentencia que el Estado nacional y la empresa de salud le otorguen el medicamento valuado en más de dos millones de dólares a Nicolás Garau, el niño correntino con Atrofia Muscular Espinal (AME) y que necesita el tratamiento con ese fármaco.

La Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Corrientes falló a favor del nene y rechazó la queja que habían interpuesto la empresa de salud y el Estado nacional.

El abogado de la familia del niño, Federico Viñote, comentó que presentaron un escrito porque aún no han comprado el medicamento. “A partir de mañana los demandados están en mora. Veremos qué resolución tiene el escrito que presentamos y si no hay respuesta en el transcurso de mañana a la mañana voy a presentar otro escrito solicitando que se le apliquen multas porque concretamente la orden de pago de compra del medicamento no está”, indicó a El Litoral.

“En el expediente hay una acreditación del Estado nacional pero todavía no hay por parte del laboratorio, hay gestiones de pago pero nada que acredite la compra”, explicó.

Sentencia

El magistrado Gustavo Fresneda había hecho lugar a mediados de septiembre al pedido de la familia Garau y sus abogados resolviendo que de “manera rápida y efectiva” se suministre la cobertura del 100% de Zolgensma, la medicación que se solicita para reparar el gen dañado y que permitiría la cura de la enfermedad del menor.

“La obra social demandada deberá hacerse cargo del 10% del valor del medicamento, y el Estado Nacional Argentino (Ministerio de Salud de la Nación, Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Nación, y/o Superintendencia de Servicios de Salud -quien corresponda-) deberá hacerse cargo del 90 % del costo del mismo”, reza parte de la sentencia.

En el texto se afirmó además que la parte demandada debe garantizar a Nicolás el “suministro inmediato de la medicación requerida” y “sin perjuicio de que el Estado nacional negocie con el laboratorio Novartis y financiamiento del fármaco en cuestión en los términos y tiempo que estimen pertinentes”, es decir, el Gobierno de la Nación deberá suministrar el medicamento en tiempo y forma sin importar ningún tipo de negociación que se lleve a cabo.

La enfermedad degenerativa que padece Nicolás tiene una esperanza media de vida de dos años debido a las complejidades: algunos síntomas son hipotonía general (bajo tono muscular) y compromiso respiratorio grave.

Hay tres antecedentes de la utilización de Zolgensma, el remedio más caro del mundo, en el país: tres niños que tras recibir el medicamento evolucionaron favorablemente. Uno de los casos más recordados es el de Emmita, la niña chaqueña que recibió ayuda del instagramer Santiago Maratea.

El abogado de la familia, Federico Viñote, afirmó que junto a la familia se encuentran conformes pero que todavía falta. “En primer término tardó más de lo que debería y en segundo, queda la segunda parte que es que cumplan la sentencia es un gran paso pero falta todavía”, explicó en ese momento en diálogo con El Litoral.

(GGC)