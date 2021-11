La fuerte discusión de Yanina Latorre y la China Suárez por el escándalo con Wanda

Todo sucedió el lunes por la tarde. Yanina Latorre estaba en el estacionamiento de su casa en Capital Federal cuando recibió un llamado telefónico. Del otro lado de la línea estaba Eugenia China Suárez, quien por estos días quedó envuelta en la escandalosa crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi luego de haber intercambiado mensajes y llamadas con el futbolista, material que descubrió la empresaria e hizo público.

El motivo de la llamada, según reveló la panelista de Los ángeles de la mañana, fue para aclararle que su nueva pareja, el empresario español Armando Mena Navareño, no está de novio con otra mujer. “Que ella no sería roba maridos”, aclaró la esposa de Diego Latorre y calificó a la actriz como “soberbia, antipática, seca y maltratadora”.

De inmediato, reprodujo la fuerte discusión que tuvo con la China a los gritos. Y fue explicando el contexto de cada una de sus palabras. “Mocosa impertinente, tengo 50 años. Cerrás la boca, a mí me vas a respetar”, le dijo en un tramo de la pelea.

China Suárez: —Qué obsesión tenés vos conmigo.

Yanina Latorre: —Ninguna, reina. Trabajo chequeando data porque no soy mentirosa.

China Suárez: —Estoy podrida de que hagan programas enteros hablando de mí.

Yanina Latorre: —¿Perdón? Hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos venís a ser la tercera en discordia que se garcha al marido.

“No me lo negó, cosa que me llamó la atención”, agregó Yanina Latorre y continuó reproduciendo el diálogo con la actriz. “Yo no te llamé para hablar de Wanda. Yo te llamé para hablar de mi novio, que no tiene novia, que está soltero”, le dijo a la panelista, quien no recordó el modo en que llamó al español. “No me dijo ‘novio’, me dijo ‘el chico’. Ella gritaba”, explicó.

Yanina Latorre: —¡Bajame dos tonos!

China Suárez: —¡Es la segunda vez que te llamo porque vos sos siempre la que da mis primicias!

Yanina Latorre: —Porque me llegan. No salgo a buscar, no me interesas. Tomá un consejo, China: es muy triste la edad que tenés, cuidate, protegete. Sos actriz. Se habla más de tu concha que de tu carrera. Porque es así. En todos los programas hablamos de tu vida sexual. Si ganaste un premio, nadie sabe nada.

China Suárez: —Ahora voy a anotar tu consejo entre las cosas importantes.

Yanina Latorre: —Bajame dos tonos. A mí hablame tranquila. ¿En qué cabeza cabe que vas a poner a calentarte o pajerearte con el marido de Wanda Nara, que Wanda no se va a enterar y que no le va a contar al mundo cuando se entere? Vos sola te metiste ahí. No es que hacemos programas de vos. La noticia es Wanda.

“Ella me seguía gritando, entonces empecé a gritar yo”, contó la panelista.

China Suárez: —A mí tampoco me grites porque a mí no me grita ni mi mamá.

Yanina Latorre: —Estuvo mal tu mamá. Dos gritos debería haberte pegado. Así saliste. En todos lados están diciendo que sos puta, y para mí no sos puta, sos mala persona. Y de eso no se vuelve. Le cagaste la vida a (Eugenia) Tobal, le cagaste la vida a Pampita, le estás cagando la vida a Wanda y a unos cuantos más que no voy a dar nombres porque no se han separado (aclaró al aire). ¿No te da vergüenza? No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gimena Accardi porque tampoco la acompañaste con lo del hermano de Nico Vázquez. Esas cosas son de mala.

China Suárez: —A mí no me grites. ¿Así le gritas a tus hijos?

Yanina Latorre: —Sí, por eso son tan educados y no son como vos.

China Suárez: —Vos estuviste en mi lugar. Te vi llorar.

Yanina Latorre: —Yo no estuve en tu lugar. Yo estuve del otro lado. Yo fui cornuda. Yo fui víctima de una mujer que dedicó todos los días a publicar lo que había hecho con mi marido. Fue el polvo más largo de mi marido. Lo que destaco es que vos no vendés (la información, o pruebas). Estás sola, y los tres o cuatro pibes que te rodean son los que cuentan todo. Los que te venden. Nosotros no somos detectives privados.

China Suárez: —La próxima vez me llamas a mí, porque es la segunda vez que te llamo.

Yanina Latorre: —Pero si te llamo me lo vas a negar como se lo negaste a Rial y juraste por tu hija.

La referencia a la que hizo la panelista es al móvil que dio en su momento la China Suárez luego del escándalo del motorhome con Pampita. En dicha entrevista, la actriz miró a cámara y aseguró que no estaba en una relación con Benjamín Vicuña. Algo que luego terminaron blanqueando ambos.

Infobae